أسواق فاينانشيال: هبوط أسعار القمح ببورصة شيكاغو 40 سنت بسبب تشبع السوق

كتب محمود الضبع

على مدارالخمس سنوات الماضية لم يتحرك القمح خلال شهر مايو الا بين مؤشر الصعود والتحرك العرضى وهذا ما أكدته بورصة شيكاغو للسلع فقد أغلقت الجلسة أول أمس الخميس عند مستوى 522.00 سنت بمقدار تغير -14.50 سنت عن الجلسة السابقة وقامت المحافظ الكبيرة فى الجلسة الماضية ببيع ما يقرب من 9000 عقد قمح حيث أصبح لديهم ما يقرب من2181 عقد بيع.

وقال تقرير أسواق فاينانشيال المتخصص فى أسعار وحركة السلع دولياً أن القمح إستطاع أن يقوم بعملية تصحيح لمجرى الأسعار فقد كان القمح منذ يومين عند مستوى 554 سنت ثم عاد فى الجلسة الاخيرة الى مستوى 515 سنت ليهبط ما يقرب من 40 سنت

فى ظل حالة التشبع من المشتريات التى كانت تعيق القمح الأيام الماضية تسبب هذا الهبوط فى هبوط الذرة وبذرة الصويا.

وعن خرائط الطقس قال تقرير أسواق فاينانشيال أن الخرائط تشير باسبوع حار وجاف والامر ليس متعلق بزراعات الولايات المتحدة و لكن ايضا فى دول البحر الاسود و كندا و استراليا و الجميع متخوف من الطقس و أثره على الانتاج . أمس أيضا صرحت وزارة الزراعة الاوكرانية بان تصدير القمح لموسم 2017-2018 قد بلغ 16.2 مليون طن بفارق نحو -2.9 % عن الموسم الماضى فى نفس الفترة و على الجهة الاخرى فان الوضع فى روسيا بلغ 38 مليون طن من القمح قد تم تصديرها هذا الموسم بفارق ما يقارب +50% عن الموسم الماضى.