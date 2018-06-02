أسعار العملات اليوم السبت 2-6-2018 واستقرار الدولار

كتبت – دانه الحديدى

استقرت أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى فى تعاملات اليوم السبت 2-6- 2018، ثانى ايام العطلة الاسبوعية للبنوك، على آخر الأسعار المسجلة بختام تعاملات الأسبوع الماضى، والتى شهدت استقرار اسعار الدولار والريال السعودى، وارتفاع عملات اليورو والجنيه الاسترلينى والدينار الكويتى.

وحرصاً من "اليوم السابع" على متابعة التغيرات اليومية التى تطرأ على العملات سواء العربية أو الأجنبية، ننشر أسعار العملات بشكل يومى، وفقاً للتعاملات الصباحية لعدد مختلف من البنوك العاملة فى السوق المصرى، فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، وذلك حتى يتمكن القارئ من معرفة كل ما هو جديد فى أسعار العملات سواء بارتفاعها أو تراجعها أمام الجنيه المصرى.

سعر الدولار فى مصر

استقر سعر الدولار اليوم فى مختلف البنوك العاملة فى مصر، مسجلاً فروقاً طفيفة فى سعره من بنك لآخر، وفى تعاملات اليوم جاء سعر الدولار، كالتالى...



الدولار

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.84 جنيه للشراء

17.98 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.8 جنيه للشراء

17.9 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.8 جنيه للشراء

17.9 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.87 جنيه للشراء

17.97 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.87 جنيه للشراء

17.97 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.87 جنيه للشراء

17.97 جنيه للبيع

سعر اليورو الأوروبى اليوم

استقر سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى اليوم، على آخر الاسعار المسجلة بختام تعاملات الاسبوع الماضى، حيث بلغ سعره فى تعاملات البنك الأهلى، 20.73 جنيه للشراء، و 20.93 جنيه للبيع.



الجنيه الاسترلينى اليوم

سعر الجنيه الاسترلينى اليوم

استقر سعر الجنيه الاسترلينى مقابل الجنيه المصرى، بالغاً فى آخر تحديثات البنك الأهلى، 23.63 جنيه للشراء، و 23.85 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

استقر سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى فى تعاملات اليوم، مقارنة بختام تعاملات الأمس، مسجلاً فى تعاملات البنك الأهلى المصرى الآن، 58.86 للشراء، و 59.21 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم، وبلغ فى تعاملات البنك الأهلى، 4.74 جنيه للشراء، 4.77 جنيه للبيع.



سعر الجنيه المصرى اليوم

الحكومة تقترض 16 مليار جنيه من البنوك غدا

يطرح البنك المركزى المصرى، غدا الأحد، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ16 مليار جنيه، ويبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا، 7.7 مليار جنيه، وأذون بقيمة 8.2 مليار جنيه لأجل 266 يومًا.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالى الحالى، إلى 370 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.