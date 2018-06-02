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أحمد الجار الله: عهد السيسى بركة وانطلاقة ووضع مصر على سكة التقدم والنمو

السبت، 02 يونيو 2018 01:35 م
أحمد الجار الله: عهد السيسى بركة وانطلاقة ووضع مصر على سكة التقدم والنمو أحمد الجار الله
كتبت ريهام عبد الله
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أكد الكاتب أحمد الجار الله، رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، تضامن مع الشعب المصرى، لإسقاط حكم الطغاة الإخوان، ووضع مصر على سكة التقدم والنمو.

وقال الجار الله فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بموقع التدوين المصغر تويتر، :"اليوم تنصيب الرئيس السيسي إنه رجل مبارك سيتذكر تاريخ مصر، هذا الرجل، عهده عهد بركة وإنطلاقة،  تضامن مع الشعب المصري لإسقاط حكم الطغاة الإخوان وتضامن مع عرب الشرق الأوسط بوقف شرور إخوان الشياطين، وضع مصر على سكة التقدم والنمو، سنواته القادمة مما يشاهد ستكون سنوات بحبوحة إقتصادية".

                                      

الدار الله
الجار الله

 


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