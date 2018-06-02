أبرز 10 قرارات للرئيس عبد الفتاح السيسى بالولاية الأولى .. تعرف عليها

كتبت إيمان على

شهدت الولاية الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسى حزمة قرارات ، انحاز فيها للطبقة المتوسطة و الفقراء ، كما أنها شهدت أجرأ قرار للبدء فى إجراءات الإصلاح الاقتصادى وهى تعويم الجنيه ، ويؤدى "السيسى " اليوم السبت اليمين الدستورية للولاية الثانية أمام مجلس النواب والتى تستمر لمدة 4 سنوات .

ويرصد "اليوم السابع " أبرز 10 قرارات الرئيس خلال الولاية الأولى :

- إنجاز 11 ألف مشروع على أرض مصر ، بتمويل يصل إلى 2 تريليون جنيه، من أبرزها مشروع قناة السويس الجديدة ، والعاصمة الإدارية الجديدة.

- اتخذ اجرأ قرار بتعويم الجنيه بعد 30 عاما من تأخيره لتكون بداية إجراءات الإصلاح الاقتصادى فى نوفمبر 2016 .

- قرر رفع قيمة ما يستحقه المواطن من دعم فى بطاقة التموين من 21 إلى 50 جنيهًا فى يونيو 2017.

- رفع الحد الأدنى لمعاش “تكافل وكرامة” في بداية العام المالي لـ2017 بنسبة 30% ليصل إلى 450 جنيها للمسن أو المعاق ويتراوح بين 350 و600 جنيه للمرأة التي تعول أطفالا منتظمين في الدراسة، وارتفع عدد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة لأبناء أكثر من 2.5 مليون أسرة مصرية بسيطة، ويستفيد مليون و750 ألفا من معاش الضمان الاجتماعىزيادة المعاشات بنسبة 15 في المائة ليصل الحد الأدنى إلى 630 جنيه، ابتداء من شهر يوليو الماضي.

- أصدر قرارا جمهوريا بتشكيل مجلس استشاري من كبار علماء وخبراء مصر، يتبع رئيس الجمهورية ويكون مسماه "المجلس الاستشاري لعلماء وخبراء مصر".

- أعلنت تشكيل لجنة العفو الرئاسى مكونة من 5 أعضاء والتى خرج على إثرها ما يقرب من 900 شاب.

- "مبادرة مصر بلا غارمات " و التى بدأ بها الرئيس عبد الفتاح السيسى ولايته الأولى والتى استهدفت سداد ديون الغارمات من الأمهات المعرضات لعقوبة السجن.

- أصدر قرارا، بتشكيل مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب لمدة ثلاثة سنوات برئاسته ، فى مايو 2018.

- أصدر قرارا بإنشاء أكاديمية تأهيل وتدريب الشباب فى اغسطس 2017.

- أصدر قرار بتشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب فى أبريل 2018 .

- افتتح أكبر مزرعة سمكية فى الشرق الاوسط بكفر الشيخ.

- انطلاق العملية الشاملة سيناء 2018 فى فبراير الماضى لتطهير المنطقة من " الإرهاب ".