BBC: والد ميجان اشترط على الأمير هارى عدم ضرب ابنته مقابل موافقته على الزواج

كتب: أحمد علوى

قالت هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى"، إن توماس ماركل والد ميجان دوقة ساسكس، اشترط على الأمير هارى "ألا يرفع يده على ابنته فى أى حال" كى يقبل زواجه بها.

ووصف ماركل اللحظة التى طلب فيها الأمير هارى يد ابنته للزواج خلال محادثة هاتفية، أنها عظيمة للغاية، وقال لخطيب ابنته فى ذلك الوقت "أنت رجل نبيل، قدم لى وعدا بأنك لن ترفع يدك أبدا على ابنتى، وسوف أعطيك موافقتى بالطبع".

وأضاف ماركل فى حديث صحفى مع الإذاعة البريطانية، أن زوج ابنته "عظيم" و"شخص مهم". كما أعرب عن حزنه لعدم مرافقة ابنته على بساط الزفاف ليسلمها لزوجها.

وقال "شعرت بأننى مجرد شئ هامشى بالنسبة لأعظم لحظة فى التاريخ بدلا من أن أكون الوالد الذى يرافق ابنته على بساط الزفاف، وهذا أزعجنى إلى حد ما".

وأضاف أنه شاهد الحدث فى التليفزيون، فى الولايات المتحدة بعد خضوعه لعملية جراحية فى القلب. وقال إنه بكى عندما شاهد الحفل، ووصف ابنته الدوقة بأنها "جميلة" وقال "ما أروعها لحظة، العالم أجمع يشاهد ابنتى".