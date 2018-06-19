7 طلبات إحاطة تناقشها "إعلام البرلمان" حول ملفات الثقافة والآثار.. تعرف عليها

كتب محمد مجدى السيسى

سبعة طلبات إحاطة تناقشها لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان برئاسة أسامة هيكل، فى عدة اجتماعات تبدأ السبت المقبل، متعلقة بالثقافة والآثار.

ويستعرضها "اليوم السابع" على النحو التالى:

اجتماعات السبت:

1. مناقشة طلب إحاطة خاص بمسرح وقصر رأس البر بمحافظة دمياط.

2. طلب آخر متعلق بعدم اتخاذ أى إجراء تجاه قصر ثقافة كفر الدوار بمحافظة البحيرة الآيل للسقوط رغم خطورة الموقف.

اجتماعات الأحد:

3. مناقشة طلب إحاطة بشأن عدم تسليم قصر ثقافة شبين القناطر بمحافظة القليوبية حتى الآن.

4. مناقشة طلب آخر خاص بعدم الترويج الإعلامى بصورة جيدة عن مبادرة البيت الفنى للمسرح لعودة الجمهور مرة اخرى للمسارح من خلال اشتراك سنوى.

اجتماعات الاثنين:

5. مناقشة طلب إحاطة بشأن اهمال ربع السلطان قايتباى.

6. طلب آخر بشأن اهمال آثار مصر لاسيما سور مجرى العيون.

7. وآخر حول محاولة سرقة السور الحديدى المخصص لحماية حرم قلعة صلاح الدين.