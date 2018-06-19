15 حالة إغماء بلجان الثانوية العامة بأسيوط والدقهلية والشرقية بسبب الفيزياء

المحافظات– هيثم البدرى - شريف الديب - فتحية الديب

قال مصدر طبى بمديرية الصحة بأسيوط فضل عدم ذكر اسمه إن حالات الإغماء بلجان الثانوية العامة بلغت 9 حالات تم نقلهم إلى المستشفيات المركزية القريبة من اللجان لتلقى العلاج ، وإسعاف حالتين من بينهم داخل اللجان.

وأضاف المصدر أن الحالات كانت بلجان مركز أبنوب ، وساحل سليم ، وصدفا.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت يوم الأحد 3 يونيو الجارى فى التاسعة صباحا وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية حيث يختبر قرابة656 طالب وطالبة من مختلف المحافظات، .

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألف و898 طالبة وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألف و716 فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.

كما أصيب 5 طلاب بالثانوية العامة بالدقهلية ، فيما أصيب رئيس لجنة بغيبوبة كبدية أثناء الإشراف ، ووجه على الفور الدكتور هاني جميعة مدير مرفق الإسعاف بالدقهلية بنقل جميع المصابين الى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

كما أصيبت بلجنة مدرسة الإعدادية بنين اجا الطالبة فايزه عاطف النجار 19 سنه بمغص كلوى وتم نقلها الى مستشفي اجا ، وأصيبت بلجنة شجره الدر الاعداديه بنات الطالبة نورا اشرف الصعيدى 18 سنه، وتم نقلها الى مستشفي الطوارئ، و في لجنة الشهيد ايمن الدسوقى بنات بمركز ومدينة ميت غمر أصيبت الطالبة داليا احمدالطوبجى 19 سنه بهبوط عام وتم نقلها الي مستشفي ميت غمر ، وفى لجنة اللاوندي اجا أصيبت الطالبة منى جمال محمد 17 سنه بإغماء وتم نقلها الي مستشفي اجا ، كما اصيب الطالب محمود عماد الشبراوي ابراهيم بلجنة مدرسة العروبة بمدينة السنبلاوين بانهيار عصبي وتم نقله وحجزه بمستشفي السنبلاوين العام ، وفى لجنة الاعداديه بنين شربين.

كما أصيب رئيس اللجنه ويدعي اسماعيل محمود محمود عيد 58 سنه وتم نقله الى مستشفي شربين العام نتيجة اصابته بغيبوبه كبدية.

وأصيبت طالبة بحالة إغماء نتيجة هبوط فى الضغط، داخل لجنة امتحانات الثانوية العامة، بمدرسة أسماء بنت أبوبكر بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية وتم إسعافها من قبل رجال الإسعاف داخل اللجنة.