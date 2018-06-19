123 حوثيا بينهم قيادات يسلمون أنفسهم للجيش اليمنى فى الحديدة

إيمان حنا

سلًم 123 عنصرًا من مليشيا الحوثى الانقلابية أنفسهم،اليوم، لقوات الجيش الوطنى فى محافظة الحديدة، غربى اليمن، وأكد مصدر عسكرى يمنى، أن 123 عنصرا من مليشيا الحوثى بينهم قيادات ميدانية، سلموا أنفسهم لأبطال الجيش الوطنى فى معركة تحرير مطار الحديدة الدولى التى نفذها الجيش الوطنى.

ونجحت القوات المشتركة فى السيطرة على المطار وسط فرار عدد كبير من مسلحى الحوثى، ومصرع عشرات الآخرين، بمشاركة التحالف العربى بقيادة المملكة العربية السعودية.

يأتى هذا فى الوقت الذى أحكمت فيه قوات المقاومة اليمنية المشتركة بمشاركة التحالف العربى، سيطرتها على مطار الحديدة، إثر عملية عسكرية خاطفة دكت تحصينات ودفاعات ميليشيات الحوثى الموالية لإيران.