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يلدريم: 30 ألف سورى سيشاركون فى انتخابات تركيا بعد حصولهم على الجنسية

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 10:38 ص
يلدريم: 30 ألف سورى سيشاركون فى انتخابات تركيا بعد حصولهم على الجنسية بن على يلدريم
رويترز
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نقلت قناة (إن.تى.فى) التلفزيونية عن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم قوله، اليوم الثلاثاء، إن 30 ألف سورى سيدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية المقررة يوم الأحد بعدما حصلوا على الجنسية التركية.

كان الرئيس التركى رجب طيب أردوغان قد منح الجنسية لآلاف اللاجئين الفارين من الصراع في سوريا المجاورة. وتستضيف تركيا نحو 3.5 مليون لاجئ سورى.

وقال  يلدريم، أمس الاثنين إن القوات التركية بدأت مهاما فى منبج السورية اليوم.

وذكر شهود عيان لقناة "سكاى نيوز"، أن رتل من الجيش التركى دخل إلى مدينة منبج شمال سوريا عبر حاجز العون، وبدأت أمس الإثنين، تنفيذ الخطة الأمريكية التركية المتفق عليها بخصوص مدينة "منبج" بريف حلب الشرقى.

وذكرت قناة "الحرة" الإخبارية، أن قوات أمريكية وتركية غير مشتركة باشرت الانتشار على طرفى خط نهر الساجور الذى يفصل بين قوات مجلس "منبج" العسكرى وفصائل "درع الفرات" المدعومة من الجيش التركى.


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