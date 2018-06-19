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الثلاثاء، 19 يونيو 2018 07:18 م
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وكالة أونروا تعتزم تعليق جزئى لأنشطتها فى غزة

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 06:51 م
وكالة أونروا تعتزم تعليق جزئى لأنشطتها فى غزة وكالة أونروا
الأمم المتحدة (أ ف ب)
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تعتزم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إرجاء دفع الرواتب وتعليق بعض عملياتها فى غزة، بحسب ما أفاد مسؤول الثلاثاء.

وتواجه أونروا أزمة مالية حادة إثر خفض الولايات المتحدة مساهمتها فى موازنتها بـ250 مليون دولار.

وقال منسق الأمم المتحدة لعملية السلام فى الشرق الأوسط نيكولاى ملادينوف خلال اجتماع لمجلس الأمن إن أونروا "ستخفض بعد أسابيع مساعداتها العاجلة لغزة وغيرها فى المنطقة".

وأضاف "فى غزة، سيعنى ذلك إرجاء دفع رواتب بعض موظفيها فى يوليو والبدء بتعليق عمليات أساسية تجريها الوكالة فى أغسطس".

ومن المنتظر أن ينعقد مؤتمر للمانحين الاثنين المقبل فى الأمم المتحدة هو الثانى فى 3 أشهر بهدف إيجاد مصادر تمويل جديدة لأونروا.

وفى مارس، نجح مؤتمر مشابه عقد فى روما فى جمع 100 مليون دولار للوكالة لكنه لم ينجح فى جمع 446 مليون دولار تحتاج إليها لمواصلة نشاطاتها.

وتعد الولايات المتحدة المساهم الأكبر فى أونروا التى توفر مدارس وعيادات لـ5,3 ملايين لاجئ فى الأراضى الفلسطينية والأردن ولبنان وسوريا.

ويأتى تعليق بعض عمليات الوكالة فى غزة وسط تحذيرات من الأمم المتحدة من إمكان اندلاع حرب فى القطاع بعدما قتل عشرات الفلسطينيين بنيران الجيش الاسرائيلى خلال تظاهرات قرب الحدود مع اسرائيل.

وفى يناير، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أنها ستخفض مساهمتها فى الوكالة مشيرة إلى أنها فى حاجة إلى إصلاحات.

وقالت مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة نيكى هايلى إن بلادها لن تستأنف مساهمتها حتى يوافق الفلسطينيون على "العودة إلى طاولة المفاوضات مع إسرائيل".

 

 


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