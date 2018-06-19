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وزير خارجية تركيا: جنودنا يتقدمون صوب قنديل فى شمال العراق

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 10:52 ص
وزير خارجية تركيا: جنودنا يتقدمون صوب قنديل فى شمال العراق الجيش التركى - أرشيفية
رويترز
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قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الثلاثاء، إن القوات التركية تتقدم "بخطوات حازمة" صوب منطقة قنديل في شمال العراق التى يتمركز بها مقاتلو حزب العمال الكردستانى.

وقال تشاووش أوغلو لمحطة (إن.تى.فى) إن توقيت العملية في قنديل، التي قصفها الطيران التركى عدة مرات في الأسابيع القليلة الماضية، ليس له علاقة بالانتخابات التى تجرى يوم الأحد.

وذكرت القوات المسلحة التركية اليوم الثلاثاء، أن 26 مسلحا قتلوا فى ضربات جوية تركية فى جنوب شرق تركيا وشمال العراق هذا الأسبوع دمرت كذلك مواقع إطلاق أسلحتهم ومستودعات ذخيرتهم ومخابئهم.

وقال الجيش فى بيان على حسابه على تويتر إن الضربات الجوية نفذت يومى الأحد والاثنين فى إقليمى ديار بكر وشرناق التركيين وفى منطقة أفاسين باسيان بشمال العراق، حيث يتخذ حزب العمال الكردستانى قواعد له.

 


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