وزير المالية لـ"اليوم السابع": فرض ضريبة على مستخدمى هاتف "آى فون" غير صحيح

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن ما تردد على شبكات التواصل الاجتماعى حول اقتراح بفرض ضريبة شهرية على مستخدمى جهاز "آى فون" فى مصر، غير صحيح على الإطلاق.

وأكد وزير المالية أن ما يتم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"تويتر" بشأن فرض ضرائب على مستخدمى جهاز "آى فون" لم يتم مناقشته من الأساس وغير وارد على الإطلاق، مؤكدا أن ترديد مثل تلك الشائعات هدفها التأثير على تقدم مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى، والذى أصبح محل إشادة من المؤسسات الدولية.