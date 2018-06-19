وزير القوى العاملة يتفقد انتخابات النقابات العامة ويوجه بضرورة الحياد

كتب محمود راغب

أكد وزير القوى العاملة، محمد سعفان ، أن الإشراف على انتخابات تشكيلات التنظيمات النقابية العمالية أمانة من الضروري الحفاظ عليها، وإعطاء كل ذي حق حقه ، مشددا أن وزارة القوي العاملة جهة حيادية ، وتقف موقفا واحدا من الجميع .

جاء ذلك خلال تفقد الوزير بعض مقار النقابات العمالية التي تجري فيها انتخابات المرحلة الثانية علي مستوي 13 نقابة عامة تحت أشراف قضائي، لدورة تستمر 4 سنوات 2018/2020، والتي شملت في بدايتها مقر لجان الانتخابية للنقابيات العامة للنيابات والمحاكم، الاتصالات ، والسياحة ، للكيماويات .

وأصدر الوزير توجيهات فورية ممثلي الوزارة في اللجان الانتخابية بضرورة الحيادية التامة، ومراعاة الضمير، فضلا عن المتابعة العاجلة معه حال تعرضهم لأى مشكلات أو مواقف تستدعى تدخله الفوري.

وقال "سعفان" في تصريحات صحفية - في أثناء تفقده لجان الانتخابية : إن المشهد الانتخابي في جميع المستويات يدل على وعي العمال المصريين، والتنظيم النقابي المصري والذي ظهر خلال العملية الانتخابية موقفا مشرفا ، مشيرا إلى أن هذا الوعي سينعكس على أداء التنظيم النقابي ويصب في مصلحة الشركات والإنتاج ويرسم الصورة الحقيقية لمصر.

واستكمل الوزير قائلا: إن الوزارة ستعمل على تدريب القيادات النقابية الفائزة في الانتخابات العمالية في نهاية المرحلة الثالثة التي سوف تفرزها الانتخابات ، حتى يكون لديهم رؤية حقيقية عن ما تمر به مصر في السنوات الحالية والمستقبلية، فضلا عن الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر، مما يعطي دفعة قوية للتنظيم النقابي للعمل علي زيادة الإنتاج .

وحرص الوزير في أثناء تفقده سير العملية الانتخابية على الوقوف على أى مشكلات تعترض الناخبين أو المرشحين وتذليلها على الفور .

وأوضح الوزير أن الانتخابات العمالية أجريت في 4 نقابات علي العضوية في الكيماويات ، والمرافق، والنقل العام ، والعلوم الصحية ، وذلك بعد فوز رؤسائها بالتزكية وهم علي التوالي، عماد حمدي، وعادل نظمي، ومجدي حسن، وأحمد سيد عبد المقصود .

كما أجريت الانتخابات علي الرئاسة فقط في نقابتي البناء والأخشاب ، والسياحة، بعد فوز الأعضاء بالتزكية ، وفي نفس الوقت أجريت علي الرئاسة والأعضاء في نقابات: البريد ، والسكة الحديد، والاتصالات، والخدمات الصحية ، والنيابات والمحاكم، والبترول، والأعمال المالية والضرائب.

ومن المقرر أن تعلن نتائج الانتخابات عقب إغلاق الصناديق في الخامسة مساءً، وفرز الأصوات وإعلان النتائج، ليتم إيداع الأوراق بعد غد الأربعاء 20 يونيو 2018، في 13 نقابة عامة بعد أن فازت بالتزكية مجالس إدارة 14 نقابة عامة "رئاسة وعضوية" هي : الغزل والنسيج، برئاسة عبد الفتاح إبراهيم، والصناعات الهندسية، خالد الفقي، والصناعات الغذائية ، خالد عيش ، الزراعة والري، محمد سالم ، الصحافة والطباعة والإعلام، مجدي البدوي ، النقل البري، جبالي المراغي ، النقل البحري، حسام الدين مصطفي، النقل الجوي ، حسن شحاته ، الإنتاج الحربي ، سعيد النقيب ، التجارة ، محمد وهب الله ، والمناجم والمحاجر، محمد عرابي ، الخدمات الإدارية، هشام فاروق ، والتعليم والبحث العلمى، هشام رضوان، والبنوك والتأمينات، جمال العقبي.

وبذلك يصل إجمالى النقابات العامة التي سوف تدخل انتخابات المرحلة الثالث والأخيرة 27 نقابة عامة ، حيث يفتح باب الترشح للاتحادات العمالية 23 يونيو الجاري، وإعلان أسماء المرشحين في اليوم التالي، والطعون والبت فيها 25 يونيو، وإعلان الكشوف النهائية في اليوم التالي، علي أن تجري الانتخابات 27 يونيو وإعلان النتائج وإيداع الأوراق في اليوم التالي.

ويشير الوزير إلي أنه بذلك يسدل الستار علي الانتخابات العمالية التي لم تجري منذ 12 عاما، لتبدأ دورة نقابية جديدة لمدة 4 سنوات (2018 /2022 ) ، لتكون الحكومة بذلك قد أوفت بما تعهد ووعدت به منذ عامين بإصدار قانون جديد للمنظمات النقابية وحماية حق التنظيم يراعي فيه معايير العمل الدولية ، وشاركت فيه كافة النقابات دون تفرقة، بين النقابات التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وبين النقابات الأخرى التى تدعى بالمستقلة التي بلغت لجانها النقابية 125 لجنة ، و3 نقابات عامة، وبلغ عدد أعضائها 105 آلاف، فضلا عن من اندمجت برغبتها مع نقابات الاتحاد العام للعمال، ودخلت المرحلة الأولى، وها هي في المرحلة الثانية للانتخابات طبقا للتصنيف النقابى. وشدد "سعفان" علي أن ذلك كله يؤكد رغبة الدولة المصرية فى وجود تنظيم نقابى قوى، يشمل كل التنظيمات الموجودة علي أرض الواقع ولها قواعد عمالية في جميع مواقع العمل المختلفة.