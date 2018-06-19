وزير القوى العاملة يتابع اليوم الانتخابات العمالية فى 13 نقابة عامة

يتابع وزير القوى العاملة ، محمد سعفان ، اليوم الثلاثاء ، انتخابات المرحلة الثانية للمنظمات النقابية العمالية للدورة النقابية 2018/2022، وذلك على مستوى 13 نقابة عامة، إذ تجرى بمقر النقابات العامة فى 4 نقابات انتخابات على العضوية فى الكيماويات ، والمرافق، والنقل العام ، والعلوم الصحية ، وذلك بعد فوز رؤسائها بالتزكية وهم على التوالى، عماد حمدى، وعادل نظمى، ومجدى حسن، وأحمد سيد عبد المقصود.

كما تجرى الانتخابات فى نفس الموعد على الرئاسة فقط فى نقابتى البناء والأخشاب ، والسياحة، بعد فوز الأعضاء بالتزكية ، وفى نفس الوقت تجرى على الرئاسة والأعضاء فى نقابات: البريد ، والسكة الحديد، والاتصالات، والخدمات الصحية ، والنيابات والمحاكم، والبترول، والأعمال المالية والضرائب.

ومن المقرر أن تعلن نتائج الانتخابات عقب إغلاق الصناديق فى الخامسة مساءً، وفرز الأصوات وإعلان النتائج، ليتم إيداع الأوراق بعد غد الأربعاء 20 يونيو 2018.

كان وزير القوى العاملة قد أعلن فى وقت سابق الكشوف النهائية لتشكيلات المنظمات النقابية العمالية لمجالس إدارة النقابات العامة، إذ أسفرت عن الفوز بالتزكية فى رئاسة وعضوية 14 نقابة عامة هى: الغزل والنسيج، برئاسة عبد الفتاح إبراهيم، والصناعات الهندسية "خالد الفقى"، والصناعات الغذائية "خالد عيش" ، الزراعة والرى "محمد سالم "، الصحافة والطباعة والإعلام "مجدى البدوى"، النقل البرى "جبالى المراغى"، النقل البحرى "حسام الدين مصطفى"، النقل الجوى "حسن شحاتة، الإنتاج الحربى "سعيد النقيب"، التجارة "محمد وهب الله" ، والمناجم والمحاجر "محمد عرابى، الخدمات الإدارية "هشام فاروق"، والتعليم والبحث العلمى "هشام رضوان"، والبنوك والتأمينات"جمال العقبى".