وزير التعليم العالى يستقبل الأحد المقبل وفدا من كبرى الجامعات البريطانية

كتب وائل ربيعى

يستقبل د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الأحد المقبل ، وفدا رفيع المستوى من كبرى الجامعات البريطانية؛ لبحث أوجه التعاون المشترك بين مصر وبريطانيا فى مجال التعليم العالى، وذلك خلال زيارة الوفد لمصر فى الفترة من 24-28 يونيه الجارى.

يضم الوفد البريطانى كبار مسؤولى العلاقات الدولية والشراكة العالمية فى مجال التعليم العالى بعدد من الجامعات البريطانية منها جامعات: (كوفنترى، الملكة مرجريت بأدنبره، بورتسماوث، شرق أنجليا، ليفربول، ليشستر، كاردييف ميتروبوليتان، هيرتفوردشير، مانشستر متروبوليتان).

وتهدف هذه الزيارة إلى التعرف عن قرب على التجربة المصرية فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى، والاطلاع على أهم حوافز ومقومات الاستثمار فى مجال التعليم العالى فى مصر، وتوسيع الشراكة بين البلدين فى هذا المجال، وفتح فروع لجامعات بريطانية في العاصمة الإدارية الجديدة.

ومن المقرر أن يعقد د.عبد الغفار اجتماعا صباح الأحد 24 يونيه مع الوفد البريطانى، بمقر المجلس الأعلى للجامعات، بحضور السيد/ جون كاسن السفير البريطانى، والسيدة/ اليثيا بليجفلاور مستشار التعليم فى السفارة البريطانية، ود. سحر خميس مديرة البرامج بالسفارة البريطانية، ود. أحمد خورشيد المستشار التجارى للسفارة البريطانية.

كما يحضر الاجتماع من الجانب المصري د.كاميليا صبحى القائم بعمل رئيس قطاع العلاقات الثقافية ود.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة ود.محمد الشناوى مستشار الوزير للعلاقات الدولية ود.محمد الطيب معاون الوزير للشئون الفنية.

ويناقش الاجتماع أوضاع التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر، والتعرف على الخطط المستقبلية للحكومة المصرية لبناء وتطوير مؤسسات التعليم العالى فى ظل رؤية 2030، والدور الذى يمكن أن تساهم به الجامعات البريطانية فى دعم التعليم العالى فى مصر، وكذلك التعرف على التسهيلات الإدارية و التشريعات الجديدة التى أقرتها الحكومة المصرية فى إطار تفعيل الشراكة مع مؤسسات التعليم العالى العالمية، وتحقيق هدف الوصول لأفضل الجامعات العالمية للتعاون مع مصر.

وتشمل الزيارة أيضا توقيع مذكرة تعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعة ليفربول البريطانية برعاية رئيس مجلس الوزراء، كما تشهد الزيارة عقد مؤتمر صحفي بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والوفد البريطاني لاستعراض أهم نتائج الزيارة المهمة لمصر وآثارها على التعاون بين مصر وبريطانيا فى مجالى التعليم العالي والبحث العلمى.

كما يعقد بالمجلس الأعلى للجامعات اجتماعا مع الوفد البريطانى، بحضور د. يوسف راشد أمين المجلس، و د.محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، د.عبدالوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس ود.ماجد نجم رئيس جامعة حلوان ود.محمد قناوى رئيس جامعة المنصورة ود.ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس ؛ للتعرف على دور المجلس فى منظومة التعليم العالى بمصر ومسؤولياته، وبحث فرص عقد اتفاقات التحالف والتوأمة بين الجامعات البريطانية و الجامعات الحكومية المصرية، كما تقدم د. يوهانسن عيد رئيس هيئة ضمان الجودة والاعتماد؛ عرضا حول متطلبات ضمان الجودة فى التعليم العالى بمصر، ودعم علاقات التعاون المشترك فى إطار الرؤية المستقبلية لخطط عمل الهيئة فى مصر.

كما تشمل أجندة الوفد البريطانى القيام بعدة زيارات ميدانية لعدد من الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية فى مصر للتعرف على واقع التعليم العالى، و عقد لقاءات مع القيادات الجامعية بكل منها لبحث النموذج التعليمى الذى تقدمه، وأولوياتها التعليمية من حيث البرامج الدراسية التى تقدمها، ومناقشة فرص التعاون المشترك بينها وبين الجامعات البريطانية.