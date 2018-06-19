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وزير التعليم العالى: انطلاق أعمال التنسيق لطلاب الشهادات العربية منتصف يوليو

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 03:00 ص
وزير التعليم العالى: انطلاق أعمال التنسيق لطلاب الشهادات العربية منتصف يوليو الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى
كتب وائل ربيعى
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أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن تنسيق الشهادات المعادلة والعربية سينطلق منتصف شهر يوليو المقبل، مؤكدًا أن مكتب التنسيق لن ينتظر كثيرًا لبدء هؤلاء الطلاب لتنسيقهم مثلما كان يحدث فى السابق، وإنما ستتم أعمال التنسيق بشكل متوازى لجميع الشهادات.

 

وأضاف عبد الغفار، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن شهادات بعض البلاد العربية وصلت للوزارة بالفعل مثل السعودية وتنتظر الوزارة باقى الشهادات الخاصة بدول أخرى مثل الإمارات وغيرها، مؤكدًا أنه من المقرر أن تنطلق أعمال المرحلة الأولى من تنسيق الرغبات لطلاب المرحلة الأولى بعد مرور 72 ساعة من ظهور نتيجة الثانوية العامة.


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الثانوية العامة

التعليم العالى

التنسيق




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