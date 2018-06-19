وزيرة التضامن الاجتماعى تنعى الفنانة الكبيرة آمال فريد

كتب مدحت وهبة

نعت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى الفنانة الكبيرة آمال فريد، التى وافتها المنية عن عمر ناهز الـ80 عاما بعد صراع مع المرض.



كانت غادة والى، قد وجهت بتوفير أعلى مستويات الرعاية الصحية للفنانة المعتزلة أمال فريد التى كانت تقيم فى إحدى دور المسنين التابعة للوزارة، وتدهورت حالتها الصحية خلال الساعات الماضية، فيما تواصلت والى مع الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية على مدار يوم امس الاثنين لعمل كافة الترتيبات اللازمة والتواصل مع أسرتها حيث تم نقلها إلى العناية المركزة بمستشفى شبرا العام وعلاجها على نفقة الدولة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة هناك.



وقالت غادة والي فى تصريحان اليوم إن الفنانة الكبيرة استطاعت أن تترك بصمة مؤثرة في السينما المصرية رغم قصر عمرها الفني، كما نجحت في تقديم دور الفتاة الرقيقة في العديد من الأفلام من الأفلام المصرية.



ولدت آمال فريد عام 1938 وتخرجت في كلية الآداب، وقدمها المخرج عز الدين ذو الفقار كوجه جديد في فيلم "موعد مع السعادة" ببطولة فاتن حمامة وعماد حمدي عام 1954، كما منحها المخرج حلمي رفلة دور البطولة في فيلم "ليالى الحب" عام 1955 أمام الفنان عبد الحليم حافظ، وفى العام التالى شاركته بطولة فيلم "بنات اليوم" من إخراج هنرى بركات.



كما شاركت الممثل الكوميدى إسماعيل ياسين 4 أفلام هي "إسماعيل ياسين في جنينة الحيوانات" و"إسماعيل ياسين في الطيران" و"إمسك حرامي" و"حماتي ملاك"؛ ليلمع نجمها في خمسينات وستينات القرن الماضي قبل أن تتفرغ لحياتها الأسرية.

