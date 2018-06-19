وزيرا الأوقاف والإنتاج الحربى يبحثان التعاون فى المشروعات المشتركة

كتب لؤى على

بحث وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، و وزير الإنتاج الحربى اللواء محمد العصار أوجه التعاون المشترك بين الوزارتين ولا سيما في مجالي الاستثمار والمشروعات المشتركة وقد تم خلال الاجتماع تشكيل فريق عمل مشترك من الوزارتين لتقديم رؤية مفصلة بالمشروعات المشتركة القائمة والمقترحة لدراستها بمعرفة الوزيرين ودخول ما يتم الاتفاق عليه منها حيّز التنفيذ ، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الاجتماع ، وأن يكون اجتماعها دوريًّا مرة كل شهر.

وقد أوضح وزير الإنتاج الحربي اللواء محمد العصار أن التعاون المشترك بين الوزارتين يأتي من منطلق حرص الدولة على تعظيم الاستفادة المثلى من الأصول والأراضي التابعة لها والمشاركة في تنفيذ مشروعات قومية ومشروعات تنموية بما يوفر عائدات مالية ضخمة للبلاد ويحقق التنمية الشاملة المنشودة، مؤكداً على أن هناك العديد من المجالات التي يمكن التعاون فيها بين الجانبين ومنها على سبيل المثال توفير المنتجات المجهزة بوسائل ترشيد استهلاك المياه وتدريب المهندسين والفنيين بقطاع التدريب التابع للإنتاج الحربي وكذا المشاركة في إنشاء شركات مساهمة.

من جانبه أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أن هذا التعاون المشترك بين الوزارتين يعد تفعيلاً لخطة وزارة الأوقاف لتطوير أدائها واستثمار مواردها والحفاظ على الأصول الوقفية وتعظيم الاستفادة منها وتبني مشروعات ذات بعد خيري واجتماعي واقتصادي، مما يعود بالنفع على المواطن والمجتمع المصري بشكل عام، وأشار إلى أن وزارة الأوقاف حريصة على التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي نظراً لما تتميز به الوزارة وكافة الجهات التابعة لها من كفاءة ودقة فيما تقوم بتصنيعه من منتجات وتسليم المشروعات في التوقيتات المحددة وكذلك تشجيعاً للصناعة الوطنية ودعماً لتعميق المكون المحلي لها.

حضر الاجتماع المهندس سيد محروس القائم بأعمال رئيس هيئة الأوقاف المصرية، والمهندس شريف أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، والمهندس مجدي أبو عيد وكيل وزارة الأوقاف للشئون الهندسية ، و أحمد عطية المكلف بالقيام بأعمال وكيل الوزارة لشئون الاستثمار بهيئة الأوقاف، وكل من : المهندس حسن أحمد عبد المجيد نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو والمنتدب ، والمهندس ماجد السرتي رئيس شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية، والمهندس محمد شرين، والمهندس أحمد حامد من وزارة الإنتاج الحربى.