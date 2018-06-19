وزارة الهجرة تنشر توقيتات مباراة مصر وروسيا للمصريين بالخارج بعواصم العالم

كتب محمود راغب

نشرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، توقيتات مبارة مصر وروسيا التى تقام اليوم الثلاثاء بكأس العالم، من معظم عواصم العالم، تسهيلا على المصريين فى الخارج ودعما للمنتخب.

ونشرت الوزارة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى جدول بتوقيتات ومواعيد لمباراة من كافة عواصم العالم تحت شعار وهاشتاج كلنا وراء منتخبنا.

وجاء توقيتات مبارة مصر وروسيا فى عواصم العالم كما يلى ..

القاهرة 8 مساء

الرياض 9 مساء

أبو ظبي 10 مساء

سيدني 4 صباحا (اليوم التالي)

طوكيو 3 صباحا (اليوم التالي)

روما 8 مساء

أوتاوا 2 مساء

واشنطن 1 مساء

نيويورك 1 مساء

لندن 7 مساء

جرينيتش 6 مساء

ويدخل المنتخب الوطنى مباراته اليوم الثلاثاء أمام روسيا فى إطار الجولة الثانية من بطولة كأس العالم التى تقام بروسيا ويسعى الفراعنة لتحقيق الفوز فى المباراة التى تٌعد اللقاء السابع بين المنتخبين بعدما سبق وألتقى المنتخبان فى 6 مواجهات ودية من قبل.