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وزارة الدفاع الكورية الجنوبية: تعليق مناورات "حارس الحرية" العسكرية مع واشنطن

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 04:00 ص
وزارة الدفاع الكورية الجنوبية: تعليق مناورات "حارس الحرية" العسكرية مع واشنطن رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن
سول (أ ش أ)
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أكدت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، مساء الاثنين، أنها ونظيرتها الأمريكية قررتا تعليق مناورات "حارس الحرية" العسكرية التى كانت مزمعة فى أغسطس المقبل.

وأوضح بيان نشرته وكالة أنباء يونهاب أن القرار جاء بعد تصريح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الأسبوع الماضى بأنه سيوقف تدريبات عسكرية "استفزازية وغير مناسبة وباهظة التكلفة" مع كوريا الجنوبية، والتى كانت تصفها بيونج يانج بأنها "بروفة على الاجتياح".

وجاء فى البيان: "بعد تعاون لصيق، قررت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تعليق كافة الأنشطة المخطط لها فيما يتعلق بمناورات حارس الحرية الدفاعية المزمعة فى أغسطس ، وإن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تخططان للاستمرار فى التشاور حول تدابير إضافية".

 


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