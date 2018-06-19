"هيئة التنمية الصناعية" تنفى تلقى طلب تخصيص مليون متر لإقامة مدينة تركية

كتب- إسلام سعيد

نفت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تلقيها أى طلبات لإقامة مدينة صناعية تركية جديدة على أرض مصر، على مساحة مليون مترمربع.

وقال مصدر مطلع فى الهيئة لـ"اليوم السابع"، إن ما قاله رئيس جمعية رجال الأعمال "تومياد"، أتيلا أتاسفين، حول تقدمه بطلب للهيئة لتخصيص مليون متر لإقامة مدينة صناعية تركية لا أساس له من الصحة.

وأشار المصدر إلى أن هيئة التنمية الصناعية، تقدم تسهيلات كبيرة للمستثمرين الجادين سواء محليين أو أجانب وأنها حاليا تبحث توفير الأراضى أمام المستثمرين لسد الطلب المتزايد على الأراضى.