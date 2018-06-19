نقيب الزراعيين: لن نمرر أى قرارات تتعلق بالمعاشات إلا بموافقة العمومية

كتبت آية دعبس

قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، إن مجلس النقابة لن يتخذ أى قرارات خاصة بزيادة اشتراكات النقابة السنوية، أو وقف صرف المعاشات للأعضاء فوق سن الـ65 عاما، إلا بعد إجراء حوار مع أعضاء النقابات الفرعية بالمحافظات، مؤكدا أنه لن يتم تمرير أى قرارات إلا بعد طرحها على الجمعية العمومية المنتخبة من المهندسين الزراعيين، وموافقتها.

وأوضح خليفة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مجلس النقابة الحالى تسلم أعماله فى ظل وجود 37 شهرا متأخرات بالمعاشات للأعضاء، من المجلس السابق، مشيرا إلى أنهم عملوا على عدم زيادة متأخرات المعاشات وصرف الدفعات الجديدة أولا بأول، بالإضافة إلى إجراء تعديلات على قانون النقابة لزيادة مواردها، والذى تم تقديمه لمجلس النواب لدراسته.

وأكد أن النقابة تعمل خلال تلك الفترة على إجراء حصر لأصولها فى المحافظات، وإعداد دراسات خاصة باستثمارها لزيادة دخول النقابة، لافتا إلى أن أغلب ممتلكات النقابة غير مستغلة، نتيجة لسوء إدارتها فى السابق.