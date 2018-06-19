موسكو: واشنطن ليس لديها الحق فى المطالبة بالإفراج عن أشخاص محبوسين احتياطيا

واشنطن(أ ش أ)

أكدت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة أن السلطات الأمريكية ليس لديها الحق فى توجيه الاتهامات لموسكو، ومطالبتها بإطلاق سراح أشخاص محبوسين احتياطيا أو محاكمتهم أو إدانتهم فى جرائم خطيرة مختلفة وفقا للتشريعات الروسية.

وذكرت السفارة - فى بيان أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم الثلاثاء، أنه ليس لدى ممثلى المؤسسة الأمريكية أى حق أخلاقى لاتهام روسيا والمطالبة بإطلاق سراح أى شخص، وأيضا عندما يتعلق الأمر بمواصلة مطاردة المواطنين الروس فى دول أخرى.

وأضاف البيان "وفى ضوء ذلك نصر على إعادة المواطنين الروس - الذين أدينوا بشكل خاطئ فى ظل أحكام صدرت على أساس بيانات مشكوك فيها- إلى وطنهم".

كما أشار البيان إلى أن روسيا ردت مرارا على مطالبات الدعاية الغربية بإطلاق سراح أشخاص محددين محبوسين احتياطيا أو محاكمتهم أو إدانتهم فى جرائم خطيرة مختلفة وفقا لتشريعاتها، مؤكدا أن موسكو ترفض أى محاولات للتدخل فى شؤونها الداخلية.

ويأتى ذلك تعقيبا على اتهام المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت للسلطات الروسية باعتقال أكثر من 150 سياسيا ظلما.