موجة حر تجتاح ولايات الغرب الأوسط وشمال شرق الولايات المتحدة

شيكاجو (رويترز)

عانت مدينتا شيكاجو وسانت لويز يوم الاثنين، من ارتفاع درجات الحرارة وسط موجة حر امتدت فى أنحاء الغرب الأوسط وشمال شرق الولايات المتحدة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إنه بعد موجة حر فى مطلع الأسبوع، بلغت درجة الحرارة حوإلى 33 درجة مئوية فى شيكاجو وسانت لويز فى الساعات الأولى من عصر الاثنين (بالتوقيت المحلى)، فيما فتحت المدينتان مراكز مكيفة الهواء للجمهور.

واقترب مؤشر الحرارة، الذى يأخذ عامل الرطوبة فى الحسبان، من 38 درجة مئوية فى سانت لويز. وذكرت صحيفة ديترويت نيوز أن درجات حرارة مماثلة فى ديترويت دفعت سلطات المدينة إلى الإعلان عن أنها ستغلق الكثير من المدارس العامة قبل انتهاء مواعيد الدراسة بثلاث ساعات.

وقال بوب أورافيك، وهو خبير الأحوال الجوية فى هيئة الأرصاد الجوية الوطنية "هذا النوع من موجة الحر نمطى بالنسبة للصيف المبكر" مضيفا أنه فى كل مكان من كانساس سيتى وحتى بوسطن وواشنطن مرورا بميزورى يسجل درجات حرارة فوق المتوسط، وقال إن هذه الدرجات "ليست هائلة".

وأضاف أن مدينة كليفلاند بولاية أوهايو سجلت رقما قياسيا يوم الأحد بالنسبة لأعلى درجة حرارة تسجلها فى 17 يونيو عندما تجاوزت درجة الحرارة 34 درجة.