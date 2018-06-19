معاينة سرقة شركة اتصالات بالجيزة: المتهمون دخلوا بطريقة مشروعة

كتب بهجت أبو ضيف

ذكرت مصادر أمنية بمديرية أمن الجيزة، أن خبراء المعمل الجنائى أجروا معاينة لمقر توكيل شركة شهيرة للاتصالات والتكنولوجيا تعرض لسرقة عدد من الهواتف ومبلغ مالى لتحديد كيفية وقوع الحادث.

وأضافت المصادر أنه تبين من خلال معاينة خبراء المعمل الجنائى، عدم وجود آثار عنف أو كسر بالمنافذ الخاصة بتوكيل الشركة، وأن المتهمين تمكنوا من الدخول بطريقة مشروعة.

وتحفظ رجال المباحث على جهاز التسجيل الخاص بكاميرات المراقبة فى توكيل الشركة لتفريغه، فى محاولة للتوصل لهوية المتهمين، كما تم الاستماع لأقوال عدد من العاملين به، لتحديد عدد الهواتف المسروقة، وقيمة المبلغ المالى المستولى عليه.

كان توكيل شركة شهيرة للاتصالات والتكنولوجيا بالجيزة تعرض للسرقة على يد مجهولين، حيث استولوا على عدد من الهواتف، بالإضافة إلى مبلغ مالى، وكشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المتهمين استغلوا انشغال العاملين بتوكيل الشركة فى متابعة إحدى مباريات كأس العالم، وتسللوا للمخزن، واستولوا على المسروقات وفروا هاربين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.