video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 19 يونيو 2018 09:41 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية اقتصاد وبورصة

مصر تحصل على 309 ملايين دولار أرباحا وحقوق استغلال من منجم السكرى

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 09:00 ص
مصر تحصل على 309 ملايين دولار أرباحا وحقوق استغلال من منجم السكرى منجم السكرى
كتب أحمد أبو حجر
إضافة تعليق

قال يوسف الراجحى، المدير العام لشركة "سنتامين إيجيبت" والعضو المنتدب لشركة السكرى لمناجم الذهب، إن إجمالى ما تحصلت عليه مصر من منجم ذهب السكرى بلغ نحو 309.2 مليون دولار تحت حساب الأرباح والإتاوة.

وبحسب ما قاله الراجحى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" فإن إجمالى المبالغ التى تحصلت عليها هيئة الثروة المعدنية – التابعة لوزارة البترول- من تحت حساب الأرباح من منجم السكرى بلغ نحو 196.6 مليون دولار، وذلك منذ بدء اقتسام الأرباح بين الشركة وهيئة العامة المصرية للثروة المعدنية بداية شهر أكتوبر 2016، حتى نهاية شهر مايو الماضى.

وتعد شركة السكرى لمناجم الذهب التى تأسست عام 2005 شركة مشتركة بين سنتامين الأسترالية وهيئة الثروة المعدنية، بناءً على اتفاقية بين الشركة والحكومة عام 1994.

وبحسب الراجحى، بلغ إجمالى ما تحصلت عليه الهيئة من الإتاوة بلغ نحو 112.6 مليون دولار وذلك منذ بدء العمل بالمنجم وحتى نهاية شهر ديسمبر الماضى.

وتحصل الهيئة العامة المصرية للثروة المعدنية على نسبة 3% إتاوة من إجمالى إنتاج المنجم

وخفضت شركة سنتامين توقعاتها لإنتاج الذهب من منجم السكرى لتصل لنحو 515 ألف أوقية خلال العام الحالى، مقابل 560 ألف أوقية قد توقعاتها مع بداية العام.

وتمثل صادرات منجم السكرى نحو 2% من ميزان الصادرات المصرية، وذلك بحسب بيانات رسمية من شركة "سنتامين".

وتعمل شركتان لإنتاج الذهب فى مصر حاليا، هما الشركة الفرعونية الاسترالية بمنجم السكرى، وشركة "ماتزهولدنج" القبرصية التى تعمل فى منجم "حمش"، إضافة إلى شركتين للبحث والتنقيب عن الذهب، هما "آتون ميننج" الكندية، و"ثانى دبى" الإماراتية‪.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أسعار النفط اليوم الأحد 17-6-2018 واستقرار خام برنت

منجم السكرى

الثروه المعدنيه

منجم ذهب السكرى

البترول

الراجحى

يوسف الراجحى




لا تفوتك
الإدارية العليا تلزم بتعويض أى تلميذ يتوفى أثناء ذهابه أو عودته من المدرسة

الإدارية العليا تلزم بتعويض أى تلميذ يتوفى أثناء ذهابه أو عودته من المدرسة

الحكومة: محاضر جنح أمن دولة لمخالفى تعريفة الركوب ورفع سعر البوتاجاز

الحكومة: محاضر جنح أمن دولة لمخالفى تعريفة الركوب ورفع سعر البوتاجاز

التعليم: إجراءات صارمة للتعامل مع لجان الشغب.. 620 ألفا و349 طالبا يؤدون غدا اختبارى الفيزياء والتاريخ بعد انتهاء إجازة العيد.. زيادة أعداد العصا الإلكترونية.. والطلاب: محطة مهمة يجب اجتيازها بتفوق

التعليم: إجراءات صارمة للتعامل مع لجان الشغب.. 620 ألفا و349 طالبا يؤدون غدا اختبارى الفيزياء والتاريخ بعد انتهاء إجازة العيد.. زيادة أعداد العصا الإلكترونية.. والطلاب: محطة مهمة يجب اجتيازها بتفوق

ظواهر ينتظرها الفراعنة فى موقعة الدب الروسى.. الظهور الأول لمحمد صلاح بالمونديال.. إنهاء أسطورة مجدى عبد الغنى.. تكرار التتويج بلقب أفضل لاعب على طريقة الشناوى.. تحقيق الفوز الأول للمنتخب بحثاً عن "حلم العمر"

ظواهر ينتظرها الفراعنة فى موقعة الدب الروسى.. الظهور الأول لمحمد صلاح بالمونديال.. إنهاء أسطورة مجدى عبد الغنى.. تكرار التتويج بلقب أفضل لاعب على طريقة الشناوى.. تحقيق الفوز الأول للمنتخب بحثاً عن "حلم العمر"

كأس العالم 2018 .. كوبر: محمد صلاح محدش يتوقعه وتعلمنا من درس أوروجواى

كأس العالم 2018 .. كوبر: محمد صلاح محدش يتوقعه وتعلمنا من درس أوروجواى

أهداف مباراة بلجيكا وبنما 3 - 0 فى كأس العالم 2018.. فيديو

أهداف مباراة بلجيكا وبنما 3 - 0 فى كأس العالم 2018.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة