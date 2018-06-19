مصر تحصل على 309 ملايين دولار أرباحا وحقوق استغلال من منجم السكرى

كتب أحمد أبو حجر

قال يوسف الراجحى، المدير العام لشركة "سنتامين إيجيبت" والعضو المنتدب لشركة السكرى لمناجم الذهب، إن إجمالى ما تحصلت عليه مصر من منجم ذهب السكرى بلغ نحو 309.2 مليون دولار تحت حساب الأرباح والإتاوة.

وبحسب ما قاله الراجحى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" فإن إجمالى المبالغ التى تحصلت عليها هيئة الثروة المعدنية – التابعة لوزارة البترول- من تحت حساب الأرباح من منجم السكرى بلغ نحو 196.6 مليون دولار، وذلك منذ بدء اقتسام الأرباح بين الشركة وهيئة العامة المصرية للثروة المعدنية بداية شهر أكتوبر 2016، حتى نهاية شهر مايو الماضى.

وتعد شركة السكرى لمناجم الذهب التى تأسست عام 2005 شركة مشتركة بين سنتامين الأسترالية وهيئة الثروة المعدنية، بناءً على اتفاقية بين الشركة والحكومة عام 1994.

وبحسب الراجحى، بلغ إجمالى ما تحصلت عليه الهيئة من الإتاوة بلغ نحو 112.6 مليون دولار وذلك منذ بدء العمل بالمنجم وحتى نهاية شهر ديسمبر الماضى.

وتحصل الهيئة العامة المصرية للثروة المعدنية على نسبة 3% إتاوة من إجمالى إنتاج المنجم

وخفضت شركة سنتامين توقعاتها لإنتاج الذهب من منجم السكرى لتصل لنحو 515 ألف أوقية خلال العام الحالى، مقابل 560 ألف أوقية قد توقعاتها مع بداية العام.

وتمثل صادرات منجم السكرى نحو 2% من ميزان الصادرات المصرية، وذلك بحسب بيانات رسمية من شركة "سنتامين".

وتعمل شركتان لإنتاج الذهب فى مصر حاليا، هما الشركة الفرعونية الاسترالية بمنجم السكرى، وشركة "ماتزهولدنج" القبرصية التى تعمل فى منجم "حمش"، إضافة إلى شركتين للبحث والتنقيب عن الذهب، هما "آتون ميننج" الكندية، و"ثانى دبى" الإماراتية‪.