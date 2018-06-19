مصرع 15 شخصا فى أبيدجان جراء الأمطار الغزيرة

أ ف ب

لقى 15 شخصا على الأقل مصرعهم جراء سيول تسببت بها مطار غزيرة انهمرت ليلا على أبيدجان، فى حصيلة كبيرة سبق ـن سجلت فى الـعوام الفائتة خلال موسم الـمطار فى عاصمة ساحل العاج.

وإثر اجتماع لخلية وزارية للازمة صباح الثلاثاء، اعلن وزير الداخلية العاجى صديقى دياكيتى مصرع 15 شخصا.

واوضح الوزير للصحافيين ان "115 شخصا تم انقاذهم" خلال الليل من دون أن يشير الى سقوط جرحى.

ولفت الى ان "امطارا غزيرة" انهمرت من دون انقطاع "من الساعة الحادية عشرة ليل الاثنين حتى السادسة صباح الثلاثاء" على ابيدجان التى يقطنها نحو خمسة ملايين نسمة.

وافاد نقلا عن سكان ان مستوى المياه بلغ مترين ونصف متر فى عدد من المنازل، متحدثا عن أضرار مادية "كبيرة".

واسف رئيس الوزراء امادو غون كوليبالى لما خلفته السيول ولتكرار هذه الكارثة مع كل موسم امطار.

والعام الفائت، خلفت الامطار 15 قتيلا بين مايو ويونيو فى العاصمة. وفى حزيران/يونيو 2015 قضى 16 شخصا. وفى 19 حزيران/يونيو 2014 قضى 23 شخصا فى انزلاقات للتربة.

وتعود اكبر حصيلة الى 29 مايو 1996 حين خلفت امطار غزيرة 28 قتيلا فى ابيدجان.

وقال رئيس الوزراء "نعلم المناطق المعرضة للخطر، انها دائما الأحياء نفسها"، مطالبا بان "تكون توقعات الارصاد اكثر دقة لتحذير السكان قبل 24 ساعة" بحيث يتمكنون من إخلاء منازلهم.