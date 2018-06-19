مصرع شخصين فى حادث تصادم بالطريق الزراعى مصر - أسوان

المنيا- فريق المحافظات

لقي شخصان مصرعهما، اليوم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل ودراجة بخارية بالطريق الزراعي مصر-أسوان، بالقرب من مدخل مدينة بنى مزار فى شمال محافظة المنيا.

تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف حبيب مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد الدكتور منتصر عويضه مدير مباحث المديرية، بوقوع حادث تصادم، أسفر عن مصرع شخصين.

انتقل العميد الحسيني عبد ربه رئيس فرع الأمن العام، وتبين وقوع تصادم بين سيارة ربع نقل ودراجة بخارية بدون لوحات معدنية، بالقرب من مدخل مدينة بني مزار، مما أسفر عن مصرع شخصين.

تحرر محضرًا بالحادث، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفي العام، تحت تصرف النيابة التي باشرت التحقيقات.