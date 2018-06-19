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"مستأنف المقطم" تبرئ 12 شخصا بينهم 6 سيدات من تهمة التجمهر بحى الأسمرات

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 04:36 م
"مستأنف المقطم" تبرئ 12 شخصا بينهم 6 سيدات من تهمة التجمهر بحى الأسمرات محكمه - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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قررت محكمة جنح مستأنف المقطم، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة، بالسيدة زينب، بقبول الاستئناف المقدم على حكم حبس 12 شخصا من أهالى حى الأسمرات لمدة عامين بتهمة التجمهر، اعترضا على دفع إيجار الشقق، وقضت المحكمة مجددا ببراءة جميع المتهمين.

كانت محكمة جنح المقطم، عاقبت فى وقت سابق، 12 شخصا بينهم 6 سيدات بالحبس لمدة عامين لجميع المتهمين بتهمة التجمهر بحى الأسمرات، اعتراضا على دفع إيجار الشقق.

كانت نيابة المقطم، أحالت جميع المتهمين إلى المحاكمة وكلفت النيابة العامة فى وقت سابق، أجهزة الحى ومحافظة القاهرة إعداد تقريرها حول الواقعة وأمرت مباحث استكمال التحريات ووجهت النيابة للمتهمين تهما عديدة منها التجمهر والدعوة للتظاهر بدون تصريح وإزعاج السلطات وتكدير السلم العام.

كشفت تحقيقات النيابة، إخطار أجهزة الحى سكان حى الأسمرات بدفع مبالغ مالى 300 جنيه نظير إيجار شهرى مقابل المسكن للمعيشة فاعترض عدد منهم ونظموا تجمهرا بتاريخ 5 أبريل الماضى، وتبين المتهمين المقبوض عليهم مديونيات بمبالغ مالية تقدر 2000 جنيه لكل منهم إجمالى 22 ألف جنيه تم دفعهم خلال التحقيقات، وتسلموا إيصالا بذلك.

وطلب دفاع المتهمين تفريغ الكاميرات المحيطة بالواقعة، وعرض الفيديوهات التى تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعى وعرضها على الجهات المختصة للفحص ومعرفة المتورطين فى الواقعة، مشيرا إلى أن واقعة الضبط تمت بتاريخ 23 أبريل الماضى، مما ينفى التهمة عن موكليه.

 


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