مسئول عراقى: الحديث عن نشاط خلايا داعش فى ديالى "مبالغ فيه"

بغداد (أ ش أ)

قال رئيس اللجنة الأمنية فى مجلس محافظة ديالى العراقية صادق الحسينى، إن الحديث عن نشاط خلايا تنظيم داعش الإرهابى فى ريف "خانقين" التابع للمحافظة "مبالغ فيه"، واصفا الحديث عن عودة داعش إلى أى منطقة بأنها"أضغاث أحلام فالأوضاع لن تعود إلى الوراء أبدا".

وأضاف الحسينى - فى تصريح خاص لقناة السومرية نيوز اليوم الثلاثاء، أن ما حدث هو تسجيل حوادث إرهابية محدودة خلال الأسابيع الماضية تم احتوائها والتحقيق فيها، وتم الوصول من خلالها إلى نتائج جيدة سيتم كشفها قريبا للرأى العام.

وكشف أن القيادات الأمنية فى المحافظة أصدرت توجيهات بتعزيز أمن القرى فى ريف قضاء (خانقين)، الواقع 100 كم شمال شرقى ب‍عقوبة، من خلال نشر نقاط المرابطة وإجراء تغييرات فى الخطط الموضوعة لطمأنة الأهالي، لافتا إلى أن خلايا (داعش) الإرهابية تحاول من خلال أسلوب العصابات استهداف المدنيين بين فترة وأخرى، مؤكدا أن هذه الخلايا مطاردة وتفقد يوما بعد آخر العديد من قياداتها وعناصرها.

كانت قرى فى ريف خانقين تعرضت مؤخرا إلى هجمات خاصة بعبوات ناسفة ما أدى إلى سقوط ضحايا فى صفوف المدنيين.