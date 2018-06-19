مسئول بالعدل الأمريكية: التحقيق فى تسريب جيمس كومى مذكرات عن لقائه بترامب

كتبت ريم عبد الحميد

أكد المفتش العام لوزارة العدل الأمريكية أن تحقيقا يجرى فى تسريب مدير الإف بى أى السابق جيمس مذكرات للصحافة تتناول تفاصيل لقاءاته مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب العام الماضى فى الوقت الذى كان يواجه فيه جلسة حامية من لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكى.

وقال مايكل هورويتو الذى كتب تقرير صدر الخميس الماضى، ينتقد تعامل كومى مع التحقيق الخاص فى قضية البريد الإلكترونى لهيلارى كلينتون ، قد قال لأعضاء اللجنة إنه تلقى إحالة من مكتب التحقيقات الفيدرالية للتحقيق فى تسريب كومى.

وكان كومى قد اعترف لنفس اللجنة العام الماضى أنه تعمد تسريب واحدة من مذكراته لأحد الوسطاء الذى نقل المعلومات فيما بعد لصحيفة نيويورك تايمز. وفى مايو العام الماضى، وتحديدا فى الأسبوع الذى أقال فيه ترامب كومى، نشرت تايمز تقرير مستندة فيه إلى مذكرة كومى، التى زعمت أن ترامب طلب منه التخلى عن التحقيق فى اتصالات مستشار الأمن القومى الأسبق ماسكل فيلن مع الروس.

وأكد كومى أنه يؤمن بأن ترامب كان يحاول عرقلة تحقيق "الإف بى أى" الخاص بفلين وأن طلب الرئيس على ما يبدو كان نموذجا لاتصال غير مناسب بين مدير للإف بى أى ورئيس.

وفى أعقاب الإطاحة بكومى، الذى برره ترامب بطريقة تعامله مع تحقيقات كلينتون، وبعد شهادته أمام الكونجرس، وصف الرئيس الأمريكى مدير الإف بى أى السابق بالمسرب بينما دعا لتحقيق يجريه وزير العدل جيف سيشنز معه.