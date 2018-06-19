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مسئول أوروبى: بريطانيا ستحرم من الحصول على قواعد بيانات أمنية عقب بريكست

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 04:19 م
مسئول أوروبى: بريطانيا ستحرم من الحصول على قواعد بيانات أمنية عقب بريكست تيريزا ماى رئيسة وزراء بريطانيا
فيينا (أ ش أ)
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أكد ميشال بارنييه، كبير مفاوضى الاتحاد الأوروبى لشئون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى (بريكست)، أنه سيتم حرمان بريطانيا من الحصول على قواعد البيانات الشرطية والأمنية التابعة للاتحاد الأوروبى عقب بريكست.

وقال بارنييه - فى خطاب ألقاه فى العاصمة النمساوية فيينا ونقلته صحيفة (الاندبندنت) البريطانية على موقعها الإلكترونى - أن بريطانيا ستخسر أيضًا امكانية الوصول إلى مذكرة التوقيف الأوروبية، كما أن ممثلى بريطانيا لن يكون لهم دور فى إدارة بعض المؤسسات مثل الوكالة الأوروبية للشئون القضائية (يوروجست) ووكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول).

وذكر بارنييه بأن الحكومة البريطانية تحتاج إلى جرعة من الواقعية فى ما قد يكون ممكنًا بخصوص التعاون الأمنى عقب خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي.

وأشار بارنييه إلى أن وضع الاتحاد الأوروبى تطور بعدما تحدث خلال الأسابيع الأخيرة مع الدول الـ27 الأعضاء فى الاتحاد.

وأعرب كبير مفاوضى الاتحاد الأوروبى عن أسفه الشديد لقرار بريطانيا بمغادرة الاتحاد، غير أنه أكد أن هذا قرار ديمقراطى وعلى التكتل الأوروبى احترامه، كما ذكر أن الاتحاد يعمل الآن على إجراء انسحاب بشكل منظم.

ولفت بارنييه إلى أن بريطانيا تحاول أن تلوم الاتحاد الأوروبى على عواقب القرار الذى اتخذته بريطانيا نفسها، مؤكدًا أن الاتحاد لن يسمح بأن يتم استدراجه فى "لعبة تبادل الاتهامات"، لأن هذا يعنى إهدار الوقت.

وقال بارنييه أن الاتحاد الأوروبى على استعداد لتبادل معلومات أمنية مع بريطانيا، غير أن هذا لا يمكن أن يكون مبنيًا على الوصول لقواعد البيانات المتاحة للاتحاد الأوروبى فقط أو المتاحة لمنطقة شنجن وحسب.

يذكر أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، كررت رغبتها فى بقاء بريطانيا فى اليوروبول ومذكرة التوقيف الأوروبية عقب بريكست.

 


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