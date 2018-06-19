مدراء الأمن يتفقدون مواقف السيارات لضبط تعريفة الأجرة

كتب محمود عبد الراضى

قاد مديرو أمن (الجيزة ،المنوفية ، كفرالشيخ ، الإسماعيلية ، المنيا ، أسيوط، سوهاج ، الأقصر) جولات ميدانية تفقدوا خلالها الحالة الأمنية بالشوارع والميادين بنطاق المديريات.

كما قام مديرو الأمن بالمرور على مواقف سيارات الأجرة والسيرفيس، للتأكد من إنتظام حركة نقل الركاب، وإلتزام قائدى السيارات بتعريفة الأجرة المقررة، والتصدى لمخالفات زيادة تعريفة الركوب تزامنا مع الزيادة الجديدة المقررة على أسعار الوقود .

وكثفت الأجهزة الأمنية الخدمات الأمنية والمرورية بمحيط محطات الوقود والمواقف لضبط كل ما يشكل مخالفة أو خروج عن القانون.