محافظ الجيزة يواصل جولاته الميدانية على مواقف سيارات الأجرة بالهرم والمنيب

واصل اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، جولاته الميدانية على مواقف السرفيس والنقل الجماعى للتأكد من التزام قائدى سيارات الأجرة بالتعريفة الجديدة

، حيث تفقد المحافظ، اليوم الثلاثاء، مواقف الصباح للأقاليم بالهرم والمريوطية والمنيب للأقاليم الذى يربط الجيزة بالعديد من المحافظات منها أسيوط وسوهاج والمنيا والسويس والفيوم .

وحرص المحافظ، على التأكد من الركاب على الأجرة التى يطلبها السائق منهم، كما قام بتوزيع ارقام الخطوط الساخنة لمجلس الوزراء والمرور والمحافظة على المواطنين للابلاغ عن أى سائق يطالبهم بأكثر من الأجره، مؤكدا أنه سيتم التحفظ على أى سيارة وإيداعها بالكيلو 10,5 طريق إسكندرية الصحراوى فى حاله المخالفه وسحب الرخصة .

كما شدد المحافظ، على قيام كل سائق بتعليق استيكرات على واجهه السياره والخلفية بخط السير والتعريفة.

وتأكد المحافظ خلال الجولة من الانتهاء من تعليق البانرات بكل موقف لتعريف كل مواطن بالاجره ومقدار الزيادة.

وعقد المحافظ حواراً مفتوحاً مع السائقين مبيناً خلاله انه تم مراعاة كل شئ فى تحديد الزياده ووجه كلامه للسائقين "متزودوش الاجرة على الناس" محذراً السائقين من الزيادات العشوائية .

كما استمع المحافظ الى شكاوى البعض من المطالبة بتكثيف التواجد الامنى بالمواقف والقضاء على المواقف العشوائية .