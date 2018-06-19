video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 19 يونيو 2018 03:54 م
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ الجيزة يواصل جولاته الميدانية على مواقف سيارات الأجرة بالهرم والمنيب

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 01:58 م
محافظ الجيزة يواصل جولاته الميدانية على مواقف سيارات الأجرة بالهرم والمنيب اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة
كتب إبراهيم سالم
إضافة تعليق
واصل اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، جولاته الميدانية على مواقف السرفيس والنقل الجماعى للتأكد من التزام قائدى سيارات الأجرة بالتعريفة الجديدة، حيث تفقد المحافظ، اليوم الثلاثاء،  مواقف الصباح للأقاليم بالهرم والمريوطية والمنيب للأقاليم الذى يربط الجيزة بالعديد من المحافظات منها أسيوط وسوهاج والمنيا والسويس والفيوم .
 
وحرص المحافظ، على التأكد من الركاب على الأجرة التى يطلبها السائق منهم، كما قام بتوزيع ارقام الخطوط الساخنة لمجلس الوزراء والمرور والمحافظة على المواطنين للابلاغ عن أى سائق يطالبهم بأكثر من الأجره، مؤكدا أنه سيتم التحفظ على أى سيارة وإيداعها بالكيلو 10,5 طريق إسكندرية الصحراوى فى حاله المخالفه وسحب الرخصة .
 
كما شدد المحافظ، على قيام كل سائق بتعليق استيكرات على واجهه السياره والخلفية بخط السير والتعريفة.
 
وتأكد المحافظ خلال الجولة من الانتهاء من تعليق البانرات بكل موقف لتعريف كل مواطن بالاجره ومقدار الزيادة.
 
وعقد المحافظ حواراً مفتوحاً مع السائقين مبيناً خلاله انه تم مراعاة كل شئ فى تحديد الزياده ووجه كلامه للسائقين "متزودوش الاجرة على الناس" محذراً السائقين من الزيادات العشوائية .
كما استمع المحافظ الى شكاوى البعض من المطالبة بتكثيف التواجد الامنى بالمواقف والقضاء على المواقف العشوائية .
 
كما طالبوا بإقامة تاندات ومظلات لحمايتهم من حراره الشمس ووعدهم المحافظ بالاستجابة لمطالبهم.
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الجيزة للركاب: متدفعوش أكتر من الأجرة.. والتعامل بحسم مع أى مخالفات

اخر الاخبار

محافظ الجيزة

تعريفة الركوب بالجيزة

موقف المنيب

موقف المريوطية




لا تفوتك
التعليم: أسئلة الفيزياء والتاريخ المتداولة على مواقع التواصل غير حقيقية

التعليم: أسئلة الفيزياء والتاريخ المتداولة على مواقع التواصل غير حقيقية

المقاومة اليمنية تسيطر على برج ومدرج مطار الحديدة.. والحوثيون يفرون

المقاومة اليمنية تسيطر على برج ومدرج مطار الحديدة.. والحوثيون يفرون

فى معركة "الفيزياء" و"التاريخ".. تداول امتحانات على الفيس بوك و"التعليم": غير صحيحة وهدفها البلبلة.. وتشدد الرقابة على 15 لجنة بعد تكرار الغش الإلكترونى بها.. والقلق يسيطر على أولياء الأمور أمام اللجان

فى معركة "الفيزياء" و"التاريخ".. تداول امتحانات على الفيس بوك و"التعليم": غير صحيحة وهدفها البلبلة.. وتشدد الرقابة على 15 لجنة بعد تكرار الغش الإلكترونى بها.. والقلق يسيطر على أولياء الأمور أمام اللجان

فيديو وكلمات.. الأناشيد الوطنية للمنتخبات المشاركة فى كأس العالم بروسيا.. أبرزها "بلادى بلادى لك حبى وفؤادى".. إيران تستدعى التاريخ للمجد القومى.. والنشيد الوطنى الإسبانى الأغرب بألحان من دون كلمات

فيديو وكلمات.. الأناشيد الوطنية للمنتخبات المشاركة فى كأس العالم بروسيا.. أبرزها "بلادى بلادى لك حبى وفؤادى".. إيران تستدعى التاريخ للمجد القومى.. والنشيد الوطنى الإسبانى الأغرب بألحان من دون كلمات

هل يكرر الفراعنة الفوز على روسيا بعد 27 عاما؟

هل يكرر الفراعنة الفوز على روسيا بعد 27 عاما؟

للشباب.. لو عامل شعرك راستا.. اعرف إزاى تحافظ عليه عشان فلوسك ما تروحش فى الأرض

للشباب.. لو عامل شعرك راستا.. اعرف إزاى تحافظ عليه عشان فلوسك ما تروحش فى الأرض

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة