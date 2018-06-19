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محافظة القاهرة تطلق أسماء شهداء الوطن على 7 مدارس

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 09:36 ص
محافظة القاهرة تطلق أسماء شهداء الوطن على 7 مدارس المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
ماجد تمراز
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أصدر المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، قراراً بإطلاق أسماء عدد من الشهداء على عدد من المدارس، وذلك بعد موافقة أعضاء المجلس التنفيذى للمحافظة، وذلك تقديراً لمجهوداتهم وتضحياتهم من أجل مصر.

وأطلقت محافظة القاهرة اسم الشهيد الرائد محمد غنيم، على مدرسة الزيتون الإعدادية بنين، كما تم إطلاق اسم الشهيد عريف عماد أمير رشدى على مدرسة القطامية الثانوية بنين، بينما أطلقت المحافظة اسم النقيب على أحمد شوقى على مدسة المعادى الثانوية بنين.

وأطلقت المحافظة اسم الشهيد عادل مصطفى على مدرسة الجزيرة دار السلام الإبتدائية، واسم الشهيد نقيب شادى علاء الدين العاصى على المؤسسة الرسمية للغات، واسم الشهيد نقيب إسلام مشهور على مدرسة زهرة المدائن بالنزهة، واسم الشهيد صابر أبو ناب على مدرسة حلوان الثانوية بنات.

 

 

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