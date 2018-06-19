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مجلس الوزراء: لا صحة لفرض رسوم قدرها 150 جنيها على دفن الموتى

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 06:02 م
مجلس الوزراء: لا صحة لفرض رسوم قدرها 150 جنيها على دفن الموتى مدفن أرشيفية
كتبت هند مختار
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كشف مركز معلومات مجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن فرض رسوم قدرها 150 جنيها على دفن الموتى، تواصل المركز مع وزارة المالية والتى نفت صحة تلك الأنباء تماما، مؤكدة أنه لم يتم فرض أى رسوم على تصاريح دفن الموتى، كما أنه لم يصدر عنها أى قرارات أو حتى تصريحات تتعلق بهذا الأمر على الإطلاق، موضحة أن تصاريح الدفن وشهادة الوفاة تصدر مجانا بدون أية رسوم، مشيرة إلى أن الهدف من تداول مثل هذه الشائعات هو إثارة البلبلة لدى الرأى العام.

فى سياق آخر، أعلنت الوزارة أنه سيتم زيادة المعاشات بدءا من شهر يوليو المقبل بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها مع رفع الحد الأدنى للمعاش من 500 جنيه إلى 750 جنيها، وكذلك زيادة الأجور لموظفى الدولة من خلال منح علاوة غلاء استثنائية بجانب العلاوة الدورية التى نص عليها قانون الخدمة المدنية.

وتابعت الوزارة أن الدولة حرصت أيضا على رفع حد الإعفاء الضريبى فى ضريبة الدخل من 7200 جنيه شهريًا إلى 8000 جنيه ورفع حدود الخصم الضريبى على الدخل للجميع إلى نسب تصل إلى 85%، لافتةً إلى أن هذه الإجراءات فى ضرائب الدخل ستكلف الخزانة العامة للدولة ما يقرب من 60 مليار جنيه.

 


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