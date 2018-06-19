"مجدى عبد الغنى" هاشتاج يتصدر تويتر بعد هدف محمد صلاح فى مرمى روسيا

كتب أحمد جودة

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" هاشتاج بعنوان "مجدى عبد الغنى"، عقب إحراز اللاعب الدولى محمد صلاح، هدفا فى منتخب روسيا من ضربة جزاء بكأس العالم، لينهى أسطورته، بمشاركة آلاف التغريدات، وشهد التريند سخرية واسعة.



تغريدات المستخدمين عبر الهاشتاج

وسادت حالة من السخرية والتهكم على موقع التواصل الاجتماعى، التى خففت من وطأة الخسارة من المنتخب الروسى، وكانت إحدى التغريدات الساخرة كالتالى «وكأننا رايحين المونديال عشان نغلب مجدى عبد الغنى».



جانب من تغريدات المستخدمين

«طلعنا من الماتش بجول أهو نخلصوا من الاستظراف بتاع الناس بجول مجدى عبد الغنى، زعلانين ليه يا جماعة ما ده المتوقع، خلونا نحتفل بالجول ونسكت مجدي عبد الغنى»، هى سلسلة من التغريدات على الهاشتاج، بعد التهام الدب الروسى أحلام المصريين.