video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 20 يونيو 2018 12:26 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

"مجدى عبد الغنى" هاشتاج يتصدر تويتر بعد هدف محمد صلاح فى مرمى روسيا

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 10:31 م
"مجدى عبد الغنى" هاشتاج يتصدر تويتر بعد هدف محمد صلاح فى مرمى روسيا مجدى عبد الغنى
كتب أحمد جودة
إضافة تعليق

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" هاشتاج بعنوان "مجدى عبد الغنى"، عقب إحراز اللاعب الدولى محمد صلاح، هدفا فى منتخب روسيا من ضربة جزاء بكأس العالم، لينهى أسطورته، بمشاركة آلاف التغريدات، وشهد التريند سخرية واسعة.

تغريدات المستخدمين عبر الهاشتاج
تغريدات المستخدمين عبر الهاشتاج

وسادت حالة من السخرية والتهكم على موقع التواصل الاجتماعى، التى خففت من وطأة الخسارة من المنتخب الروسى، وكانت إحدى التغريدات الساخرة كالتالى «وكأننا رايحين المونديال عشان نغلب مجدى عبد الغنى».

جانب من تغريدات المستخدمين
جانب من تغريدات المستخدمين

«طلعنا من الماتش بجول أهو نخلصوا من الاستظراف بتاع الناس بجول مجدى عبد الغنى، زعلانين ليه يا جماعة ما ده المتوقع، خلونا نحتفل بالجول ونسكت مجدي عبد الغنى»، هى سلسلة من التغريدات على الهاشتاج، بعد التهام الدب الروسى أحلام المصريين.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

كأس العالم 2018.. تشيريشيف أفضل لاعب فى مباراة مصر وروسيا

مصر تخسر للمرة الثانية فى كأس العالم من روسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف

مجدى عبدالغنى

محمد صلاح

هاشتاج مجدى عبد الغنى

مصر ورسيا

كاس العالم




لا تفوتك
الحكومة تنفى فرض ضرائب جديدة على المواطنين.. وتؤكد: شائعات لا صحة لها

الحكومة تنفى فرض ضرائب جديدة على المواطنين.. وتؤكد: شائعات لا صحة لها

التعليم: نتيجة الدبلومات الفنية 2018 نهاية الشهر الجارى وانتهاء التصحيح

التعليم: نتيجة الدبلومات الفنية 2018 نهاية الشهر الجارى وانتهاء التصحيح

تكليفات رئاسية باستمرار جهود تطوير منظومة النقل بشكل شامل..السيسى يوجه الحكومة بتعزيز إجراءات ومعايير الأمان والسلامة بالسكك الحديدية والطرق السريعة..ووزير النقل يعرض تطوير المزلقانات ورفع كفاءة الموانئ البحرية

تكليفات رئاسية باستمرار جهود تطوير منظومة النقل بشكل شامل..السيسى يوجه الحكومة بتعزيز إجراءات ومعايير الأمان والسلامة بالسكك الحديدية والطرق السريعة..ووزير النقل يعرض تطوير المزلقانات ورفع كفاءة الموانئ البحرية

صاحبة الجمال الهادئ ترحل فى صمت.. آمال فريد شاركت العندليب فى فيلمين وقدمت 4 أفلام مع إسماعيل ياسين.. اختفت 45 سنة عن الأضواء وعادت للظهور وحيدة بأحد مقاهى وسط البلد.. وأوصت بدفنها سرا وعدم إقامة عزاء

صاحبة الجمال الهادئ ترحل فى صمت.. آمال فريد شاركت العندليب فى فيلمين وقدمت 4 أفلام مع إسماعيل ياسين.. اختفت 45 سنة عن الأضواء وعادت للظهور وحيدة بأحد مقاهى وسط البلد.. وأوصت بدفنها سرا وعدم إقامة عزاء

صور.. عمرو دياب ودينا الشربينى وإعلاميون ورجال أعمال يساندون المنتخب من روسيا

صور.. عمرو دياب ودينا الشربينى وإعلاميون ورجال أعمال يساندون المنتخب من روسيا

الأرصاد: الصيف يبدأ جغرافيا الخميس.. وارتفاع بالحرارة 4 درجات

الأرصاد: الصيف يبدأ جغرافيا الخميس.. وارتفاع بالحرارة 4 درجات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة