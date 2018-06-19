مباحث الانترنت تتبع "أدمن" صفحة تنصب على الطلبه بنشر أسئله مزيفه لإمتحان الفيزياء

تسابق الأجهزة الأمنية بمباحث الأنترنت جهود البحث لضبط القائمين على صفحة فيس بوك قامت بالنصب على طلبة الثانوية العامة بنشرها أسئله لمادة الفيزياء المقررة غدا على طلبة الثانوية العامة مدعين أنها الأسئلة الواردة بإمتحان الغد .

وكلف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية مباحث الانترنت بتتبع صفحة الفيس بوك وضبط القائمين عليها .

وكانت وزارة التربية والتعبيم نفت فى بيان رسمى لها منذ قليل ما أثير عبر وسائل التواصل الاجتماعى من نشر لبعض نماذج الأسئلة الخاصة بامتحان مادة الفيزياء والتى من المقرر أن يؤديها طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية غدا الثلاثاء.

و صرح الإعلامى أحمد خيرى المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بأن هذا الكلام عار تماما عن الصحة ولا صحة لما تم نشره ولا علاقة له بأسئلة الامتحان. حيث أكد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام الامتحان، أنه علي الفور تم التواصل مع المطبعة السرية بالجهة السيادية المسئولة عن الطباعة والتي أكدت عدم صحه كل ما تم نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأن هذه الأسئلة لا تمت بصلة لامتحان مادة الفيزياء لطلاب الثانوية العامة.

وأضاف حجازي أن تلك الشائعات تعتبر ابتزازا لأبنائنا الطلاب وتؤثر بالسلب عليهم، لذا لا يجب الانسياق وراء تلك الشائعات.