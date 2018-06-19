مالى تعلن تورط بعض الجنود عقب العثور على مقابر جماعية

دكار (رويترز)

قالت مالى اليوم الثلاثاء، إن بعض جنودها متورطون فى "انتهاكات جسيمة" بعد اكتشاف مقابر جماعية فى المنطقة الوسطى المضطربة التى شهدت أعمال عنف بين قوات الأمن ومسلحين.

وجاء البيان الذى أصدرته وزارة الدفاع بعد أن قالت وسائل إعلام محلية إنه تم العثور على 25 جثة فى مقابر جماعية بعد حملة عسكرية على متشددين وفصائل عرقية متحالفة معهم فى وسط البلاد.

وتتهم جماعات لحقوق الإنسان الجيش المإلى بارتكاب جرائم قتل وخطف وتعذيب واحتجاز تعسفى خارج إطار القانون بحق أناس تشتبه بتعاطفهم مع الجماعات المتشددة وهو اتهام وعد الجيش فى الماضى بفتح تحقيق بشأنه.

وجاء فى بيان نشر على موقع وزارة الدفاع على الانترنت اليوم الثلاثاء "تؤكد وزارة الدفاع، وجود مقابر جماعية متورط فيها عدة أشخاص من القوات المسلحة المالية فى انتهاكات جسيمة أسفرت عن حالات وفيات فى نانتاكا وكوباكا فى منطقة موبتي".

وكانت منظمة العفو الدولية عبرت فى أبريل نيسان عن قلقها بشأن تقارير عن العثور على ستة أشخاص فى مقبرة جماعية بمنطقة موبتى.

ويعانى البلد الواقع بغرب أفريقيا من الاضطرابات منذ سيطر المتمردون الطوارق وإسلاميون متشددون على الشمال فى عام 2012 مما دفع لتدخل قوات فرنسية فى العام التالى.