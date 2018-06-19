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الثلاثاء، 19 يونيو 2018 12:29 ص
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مؤتمر للمانحين يوم 25 الجارى فى الأمم المتحدة لإيجاد مصادر تمويل لـ"الاونروا"

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 12:01 ص
مؤتمر للمانحين يوم 25 الجارى فى الأمم المتحدة لإيجاد مصادر تمويل لـ"الاونروا" أنطونيو جوتيريس الأمين العام للامم المتحدة
الامم المتحدة (أ ف ب)
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يعقد مؤتمر للمانحين الاثنين 25 يونيو فى الامم المتحدة بهدف ايجاد مصادر تمويل جديدة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) التى تواجه ازمة مالية حادة اثر تجميد التمويل الاميركى.

وقالت الوكالة فى بيان ان "هذا المؤتمر هو رد على القرار المفاجىء لادارة (دونالد) ترامب بقطع اكثر من ثمانين فى المئة من دعمها المالى السنوى للاونروا"، مضيفة ان هذا الامر "يهدد مهمة الوكالة فى شكل جدي".

واوضح البيان ان الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش والمفوض العام للاونروا السويسرى بيار كرانبول سيسعيان خلال المؤتمر "الى تأمين مساهمات اضافية من الدول الاعضاء فى الامم المتحدة بهدف الاستمرار فى تقديم مساعدة انسانية لاكثر من خمسة ملايين لاجىء فلسطينى فى قطاع غزة والضفة الغربية والاردن ولبنان وسوريا".

لكن المصدر لم يحدد مقدار التمويل الذى تسعى الوكالة الى تأمينه، انشئت الوكالة العام 1949 وتقدم المساعدة لملايين الفلسطينيين المسجلين كلاجئين فى الاراضى الفلسطينية المحتلة والاردن ولبنان وسوريا.

 


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