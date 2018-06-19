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لجان مدرسة التوفيقية تسمح لطلاب الثانوية العامة بالدخول

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 08:55 ص
لجان مدرسة التوفيقية تسمح لطلاب الثانوية العامة بالدخول الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود راغب
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بدأت منذ قليل مدرسة التوفيقية بشبرا بروض الفرج بمحافظة القاهرة، السماح لطلاب الثانوية العامة بالدخول للجان تمهيدا لبدء امتحان الفيزياء ، حيث أن لجان المدرسة بالكامل لطلاب الشعبة العلمية.

ووجه أحد أفراد الأمن الإدارى تحذيرات للطلاب من الدخول للجان بالموبايل ، مؤكدا :"اللى معاه موبايل مش هيدخل".

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة فى مصر بدأت أمس الأحد 3 يونيو الجارى وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية حيث يختبر  قرابة 656 طالب وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألف و898 طالبة وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألف و716 فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل  مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.

 

 

 


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