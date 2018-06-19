لجان الثانوية العامة تبدأ استلام صناديق أسئلة الفيزياء والتاريخ

كتب محمود طه حسين

بدأت قبل قليل، لجان امتحانات الثانوية العامة، استلام صناديق أسئلة البوكليت فى مادتى الفيزياء والتاريخ، والتى يؤديها الطلاب فى التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء.

ورصد "اليوم السابع"، تسلم لجنة المنيرة الإعدادية النموذجية بنين بالسيدة زينب لصندوق الأسئلة، برفقة قوات الشرطة لتأمين سيارة نقل الصناديق، حتى وصولها إلى لجان الامتحانات.

وقال الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن غرفة العمليات تتابع مع رؤساء لجان السير على مستوى الجمهورية وصول أسئلة وصناديق البوكليت إلى لجان الامتحانات فى موعدها المحدد لها.