لجان الثانوية العامة تبدأ استلام صناديق أسئلة الفيزياء والتاريخ

بدأت قبل قليل، لجان امتحانات الثانوية العامة، استلام صناديق أسئلة البوكليت فى مادتى الفيزياء والتاريخ، والتى يؤديها الطلاب فى التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء.
ورصد "اليوم السابع"، تسلم لجنة المنيرة الإعدادية النموذجية بنين بالسيدة زينب لصندوق الأسئلة، برفقة قوات الشرطة لتأمين سيارة نقل الصناديق، حتى وصولها إلى لجان الامتحانات.
وقال الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن غرفة العمليات تتابع مع رؤساء لجان السير على مستوى الجمهورية وصول أسئلة وصناديق البوكليت إلى لجان الامتحانات فى موعدها المحدد لها.
الجدير بالذكر، أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت الأحد 3 يونيو الجارى فى التاسعة صباحا وتنتهى 1 يوليو القادم، ويؤدى قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية، وتستمر الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.
ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.
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