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كوريا الجنوبية وأمريكا تتفقان على تأجيل التدريبات العسكرية المشتركة

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 06:00 ص
كوريا الجنوبية وأمريكا تتفقان على تأجيل التدريبات العسكرية المشتركة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ورئيس كوريا الجنوبية
سول (رويترز)
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ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" اليوم الثلاثاء، بالتوقيت المحلى، أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اتفقتا على تأجيل التدريبات العسكرية المشتركة.

وكان من المتوقع على نطاق واسع إعلان الدولتين هذا الأسبوع تأجيل التدريبات العسكرية "واسعة النطاق" بعدما فاجأ الرئيس الأمريكى دونالد ترامب المسؤولين فى سول وواشنطن بتعهده بوقف التدريبات بعد قمته فى سنغافورة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

ومن جانبه، قالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ستعلقان التدريبات العسكرية المشتركة في أغسطس آب ما دامت كوريا الشمالية تتصرف بنية حسنة.

ولم يرد مسؤولو وزارة الدفاع الكورية الجنوبية حتى الآن على طلبات للتعليق.

 


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