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الثلاثاء، 19 يونيو 2018 02:52 م
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كوريا الجنوبية تتوقع تمهيد زيارة الزعيم الشمالى إلى الصين لنزع السلاح النووى

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 01:47 م
كوريا الجنوبية تتوقع تمهيد زيارة الزعيم الشمالى إلى الصين لنزع السلاح النووى زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون
أ ش أ
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أعربت كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، عن أملها فى أن زيارة الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون، الجارية للصين ستساعد فى التمهيد لعملية نزع السلاح النووى، إذ أن سول وبكين تتشاركان فى هذا الهدف الاستراتيجى.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية نوه كيو دوك، فى تصريح صحفى أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن حكومة سول تتوقع أن تضطلع الصين بدور بناء فى حل تلك القضية، متوقعا أن تقدم الصين إسهاما فى النزع النووى للشمال خلال زيارة كيم لها.

وكان "كيم" قد وصل إلى الصين صباح اليوم فى زيارته الثالثة للحليف الشيوعى لبيونج يانج منذ مارس الماضى، وأكدت الحكومة الصينية زيارته التى من المقرر أن تستمر ليومين، وأوضحت الخارجية الصينية، أنه من المتوقع أن تساعد تلك الزيارة فى تعميق العلاقات الصينية - الكورية الشمالية وتعزيز التواصل الاستراتيجى والتمهيد للسلام والاستقرار الإقليمى.


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