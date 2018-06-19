كندا تدرس دعم شركات السيارات ردا على تهديد أمريكا بفرض رسوم جمركية

أوتاوا (رويترز)

قال وزير اتحادى بارز إن كندا تدرس جميع الخيارات بما فى ذلك تقديم مساعدات مالية لقطاع السيارات من أجل التكيف مع الرسوم الجمركية الأمريكية المحتملة.

ويأتى ذلك على الرغم من أن مسؤولين عبروا عن شكوكهم فى أن واشنطن قد تنفذ تهديدها بفرض الإجراءات العقابية.

وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الشهر الماضى إنه قد يقرض رسوما جمركية تصل إلى 25 % على السيارات المصنعة فى الخارج، وهو ما قد يتسبب فى ضرر اقتصادى بالغ لكندا.

وقال وزير الابتكار نافديب بينز فى مقابلة مع رويترز "نبحث جميع الخيارات، رؤيتنا هى أنه إذا اتخذ أى إجراء من مثل هذا النوع، سندعم عمالنا".

أضاف "الرسالة التى أبعث بها لعمال قطاع السيارات هى أننا مستعدون للدفاع عنكم".

وقد تصل فاتورة دعم كهذا إلى مليارات الدولارات وفقا لحجم الدعم الحكومى للقطاع الذى يعمل به نحو 500 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر ويسهم فى الاقتصاد بنحو 80 مليار دولار كندى (60.5 مليار دولار أمريكي) سنويا.