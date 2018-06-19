video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 19 يونيو 2018 06:18 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

كندا تدرس دعم شركات السيارات ردا على تهديد أمريكا بفرض رسوم جمركية

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 05:00 ص
كندا تدرس دعم شركات السيارات ردا على تهديد أمريكا بفرض رسوم جمركية رئيس وزراء كندا جاستن ترودو
أوتاوا (رويترز)
إضافة تعليق

قال وزير اتحادى بارز إن كندا تدرس جميع الخيارات بما فى ذلك تقديم مساعدات مالية لقطاع السيارات من أجل التكيف مع الرسوم الجمركية الأمريكية المحتملة.

ويأتى ذلك على الرغم من أن مسؤولين عبروا عن شكوكهم فى أن واشنطن قد تنفذ تهديدها بفرض الإجراءات العقابية.

وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الشهر الماضى إنه قد يقرض رسوما جمركية تصل إلى 25 % على السيارات المصنعة فى الخارج، وهو ما قد يتسبب فى ضرر اقتصادى بالغ لكندا.

وقال وزير الابتكار نافديب بينز فى مقابلة مع رويترز "نبحث جميع الخيارات، رؤيتنا هى أنه إذا اتخذ أى إجراء من مثل هذا النوع، سندعم عمالنا".

أضاف "الرسالة التى أبعث بها لعمال قطاع السيارات هى أننا مستعدون للدفاع عنكم".

وقد تصل فاتورة دعم كهذا إلى مليارات الدولارات وفقا لحجم الدعم الحكومى للقطاع الذى يعمل به نحو 500 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر ويسهم فى الاقتصاد بنحو 80 مليار دولار كندى (60.5 مليار دولار أمريكي) سنويا.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

استطلاع: الأمريكيون يدعمون رئيس وزراء كندا ضد ترامب

السفيرة الأمريكية فى كندا تتلقى طردا مشبوها وتهديدا بقتل ترامب

وزير خارجية إيران يرد على تصنيف كندا للحرس الثورى منظمة إرهابية: "أوهام"

كندا

امريكا

اخبار كندا

اخبار امريكا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
الإدارية العليا تلزم بتعويض أى تلميذ يتوفى أثناء ذهابه أو عودته من المدرسة

الإدارية العليا تلزم بتعويض أى تلميذ يتوفى أثناء ذهابه أو عودته من المدرسة

الحكومة: محاضر جنح أمن دولة لمخالفى تعريفة الركوب ورفع سعر البوتاجاز

الحكومة: محاضر جنح أمن دولة لمخالفى تعريفة الركوب ورفع سعر البوتاجاز

التعليم: إجراءات صارمة للتعامل مع لجان الشغب.. 620 ألفا و349 طالبا يؤدون غدا اختبارى الفيزياء والتاريخ بعد انتهاء إجازة العيد.. زيادة أعداد العصا الإلكترونية.. والطلاب: محطة مهمة يجب اجتيازها بتفوق

التعليم: إجراءات صارمة للتعامل مع لجان الشغب.. 620 ألفا و349 طالبا يؤدون غدا اختبارى الفيزياء والتاريخ بعد انتهاء إجازة العيد.. زيادة أعداد العصا الإلكترونية.. والطلاب: محطة مهمة يجب اجتيازها بتفوق

ظواهر ينتظرها الفراعنة فى موقعة الدب الروسى.. الظهور الأول لمحمد صلاح بالمونديال.. إنهاء أسطورة مجدى عبد الغنى.. تكرار التتويج بلقب أفضل لاعب على طريقة الشناوى.. تحقيق الفوز الأول للمنتخب بحثاً عن "حلم العمر"

ظواهر ينتظرها الفراعنة فى موقعة الدب الروسى.. الظهور الأول لمحمد صلاح بالمونديال.. إنهاء أسطورة مجدى عبد الغنى.. تكرار التتويج بلقب أفضل لاعب على طريقة الشناوى.. تحقيق الفوز الأول للمنتخب بحثاً عن "حلم العمر"

كأس العالم 2018 .. كوبر: محمد صلاح محدش يتوقعه وتعلمنا من درس أوروجواى

كأس العالم 2018 .. كوبر: محمد صلاح محدش يتوقعه وتعلمنا من درس أوروجواى

أهداف مباراة بلجيكا وبنما 3 - 0 فى كأس العالم 2018.. فيديو

أهداف مباراة بلجيكا وبنما 3 - 0 فى كأس العالم 2018.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة