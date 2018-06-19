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الثلاثاء، 19 يونيو 2018 04:34 م
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كازاخستان تحلم بإمبراطورية زراعية مستلهمة نصائح جنكيز خان

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 02:58 م
كازاخستان تحلم بإمبراطورية زراعية مستلهمة نصائح جنكيز خان رئيس كازاخستان
رويترز
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 قال نائب وزير الزراعة فى كازاخستان، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تتلقى دروسا فى الإدارة من الإمبراطور المحارب جنكيز خان في الوقت الذي تسعى فيه إلى غزو أسواق الغذاء في الدول المجاورة.

وقال أرمان يفنييف خلال اجتماع حكومي إن البلد الواقع في آسيا الوسطى، وكانت أراضيه يوما جزءا من إمبراطورية المغول، يريد زيادة صادراته من المواد الغذائية والمنتجات الزراعية الأخرى المصنعة إلى أكثر من مثليها فى السنوات الخمس القادمة.

وقال إن إنتاج اللحوم على الأخص مجال واعد قد يدر إيرادات تصدير سنوية تصل إلى 2.6 مليار دولار وعرض خطة وزارته لإصلاح إدارة القطاع ونظام الدعم.

وقال على نحو غير متوقع باعثا الحماس في الاجتماع الذي بُث على الإنترنت "جنكيز خان يمكن أن يُعتبر مؤسس إدارة المشاريع".

واستدعى بفنييف الهيكل التنظيمى للجيش المغولي الذي كان ينقسم إلى ثلاثة أجنحة ووحدات تضم العشرات والمئات والآلاف ومئات الآلاف.

وقال "باستخدام هذا النهج، غزا جنكيز خان نصف العالم بجيشه". وأضاف "سنغزو (الأسواق) باللحوم والمنتجات الزراعية الأخرى".

ووفقا للعرض التوضيحي الذي قدمه يفنييف، فإن أكبر الأسواق المستهدفة باللحوم التي تنتجها كازاخستان هي الصين وإيران والسعودية وفيتنام وروسيا، والتي كانت أهدافا للغزو المغولي في القرون الوسطى.

ودعا رئيس الوزراء في قازاخستان بخيتجان سجينتايف إلى الحذر في استخدام الاستعارات المحملة بمعاني الاستعداء والقتال ،وقال ضاحكا "أتيت على ذكر جنكيز خان - آمل ألا نخيف جيراننا".

 


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