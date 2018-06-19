كأس العالم 2018 .. الإعلام الروسى : تصريحات كوبر حول مشاركة صلاح غامضة

كتب : أحمد جمعة

اهتمت وسائل الإعلام الروسية بالتقييمات التى قدمها المدير الفنى للمنتخب الروسي ستانيسلاف تشيرتشيسوف للاعبين المصريين فى كأس العالم، وبتصريحات هيكتور كوبر – مدرب المنتخب المصرى، فى مؤتمرين صحفيين انعقدا عشية المباراة بين منتخبى مصر وروسيا، التى ستقام فى سان بطرسبورج مساء اليوم الثلاثاء.

ونقل موقع "سبورت إكسبرس" عن تشيرتشيسوف قوله أثناء مؤتمر صحفي عقده مع قائد المنتخب الروسي إيجور أكينفيف، إنه يتمنى الصحة والعافية لمحمد صلاح، لأن أداء مثل هؤلاء اللاعبين "يزين" بطولة كأس العالم". بدوره اعتبر أكينفيف أنه من غير الصحيح التركيز على صلاح وحده وتجاهل اللاعبين الآخرين في المنتخب المصري، موضحا أن أفراد المنتخب الروسي يدركون ذلك جيدا.

أما مهاجم المنتخب الروسي أرتيوم دزيوبا فاعتبر أن الفوز على المنتخب المصري إذا كان صلاح يقوده فى مباريات كأس العالم، سيكون شرفا أكبر بالنسبة للجانب الروسي. وشدد في تصريحات نقلتها صحيفة "سوفيتسكي سبورت"، على أن اللاعبين الروس يستعدون لمواجهة ليس صلاح وحده بل كامل فريقه الذي وصفه المهاجم الروسي بأنه متين جدا.

كما أبرزت "سوفيتسكي سبورت" تصريحات هيكتور كوبر - المدير الفني للمنتخب المصري، إذ لفتت الصحيفة إلى أن المدرب تحدث بعبارات غامضة عن إمكانية ظهور صلاح في أرض الملعب، مؤكدا أن نجم "ليفربول" سيخضع للفحوصات الطبية مرة أخرى قبل المباراة مع روسيا.

وذكرت وكالة "موسكوفسكي كومسوموليتش" أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يحضر المباراة بين مصر وروسيان ولن يتمكن من متابعتها على الهواء مباشرة. لكن الناطق الصحفي باسمه دميتري بيسكوف توقع بأن يشاهد بوتين لاحقا لحظات التشويق والإثارة في التسجيل.

هذا وركزت وسائل الإعلام الروسية أيضا على الملامح الظاهرية للمباراة المرتقبة، إذ نقلت وكالة "نوفوستي" عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن اللاعبين المصريين سيرتدون أثناء المباراة قمصانا بيضاء وشورتات سوداء، فيما سيظهر حارس المرمى في زي أزرق.

من جانب آخر، كشفت وكالة "انترفاكس" نقلا عن الحساب الرسمي للمنتخب الروسي في موقع "تويتر" أن اللاعبين الروس سيظهرون في أرض الملعب بقمصان حمراء وشورتات بيضاء، فيما سيرتدي الحارس وقائد الفريق أكينفيف قميصا أخضر.

ونقر موقع "سبورت رو" تعليقات جوزيه مورينيو - المدرب البرتغالي الشهير، الذي ذكّر بأنه سبق له أن تنبأ بتأهل منتخبي روسيا والأوروجواي إلى الدور الثاني من مجموعة أ، واعتبر أن التعادل سيمثل نتيجة مقبولة بالنسبة للفريق الروسي.

أما بعض وسائل الإعلام الروسية الأخرى فواصلت متابعتها لتصرفات المشجعين المصريين، إذ نقلت وكالة "تاس" عن مصدر في شركة تملك شبكة صالونات حلاقة في مدينة يكاتيرينبورج، أن 10 مشجعين مصريين حلقوا رؤوسهم بعد هزيمة المنتخب الوطني أمام فريق الأوروجواي.