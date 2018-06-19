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فيديو معلوماتى..10 خطوات تمنعك من الوقوع فى فخ المتحرشين

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 10:00 ص
فيديو معلوماتى..10 خطوات تمنعك من الوقوع فى فخ المتحرشين تحرش - أرشيفية
كتب ــ محمود عبد الراضى
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تقدم الشرطة النسائية بوزارة الداخلية 10 نصائح للسيدات للوقاية من التحرش، خاصة فى الأماكن المزدحمة التى يجد فيها المتحرشون بيئة خصبة لممارسة جرائمهم وهى:
 
1ـ تجنب الأماكن المزدحمة قدر الإمكان.
2ـ عدم السير فى الطرق المظلمة.
3ـ عدم ارتداء ملابس مثيرة تجعل الفتاة عرضة للتحرش.
4ـ سير الفتيات بمجموعات أفضل من سيرهن بمفردهن.
5ـ الاستعانة بالمواطنين فى الشارع لمساعدة الفتاة فى ضبط المتحرش.
6ـ التعامل بقوة مع المتحرش وعدم شعور الفتاة بأنها مخلوق ضعيف.
7ـ سرعة إبلاغ الفتاة عن المتحرشين حال تعرضها للتحرش.
8ـ الاتصال بأرقام "0112697722، 0112677333،0112697744" للإبلاغ عن المتحرش.
9ـ الالتزام بالأماكن المخصصة للسيدات فى المواصلات أو الطوابير.
10ـ الفتاة التى تستقل سيارة تاكسى، إذا كانت بمفردها، أن تجلس فى المقعد الخلفى حتى لا تعطى الفرصة للسائق أن يطمع فيها.

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