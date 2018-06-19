فيديو.. الميليشيات الإيرانية تقصف مدنيين بالدبابات عقب خسارتها مطار الحديدة

كتب أيمن رمضان

قصفت ميليشيات الحوثى التابعة لإيران المدنيين بمحافظة الحديدة بعد تلقيها ضربة موجعة من قوات المقاومة اليمنية المشتركة أسفرت عن خسارة المطار الإستراتيجى.

وبحسب الفيديو الذى نشره موقع "سكاى نيوز" عربية ، رصدت قوات تحالف دعم الشرعية فى اليمن خلال عملية تحرير محافظة الحديدة قيام ميليشيات الحوثى المدعومة من إيران باستهداف المدنيين بواسطة الدبابات.

وبعد أن ضيقت القوات المشتركة الخناق عليهم ودفعتهم للفرار من الأماكن، التى يتحصنون فيها داخل المطار، عمد المسلحون الحوثيون إلى قصف الأحياء السكنية وتنفيذ عمليات انتقامية ضد المدنيين، حيث لوحظ وجود دبابة فى منطقة مبانى تطوير تهامة شمال غربى المطار تقصف المبانى السكنية.

وأكدت قوات التحالف العربى أن استخدام المدنيين والأحياء السكنية من قبل ميليشيات الحوثى يعتبر مخالفا لاتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين فى وقت الحرب المؤرخة فى عام 1949، داعية المجتمع الدولى إلى ممارسة الضغط على الحوثيين لإيقاف اعتدائهم على الشعب اليمني.

وأقدمت الميليشيات المتقهقرة من المطار إلى احتجاز مدنيين فى المناطق المحيطة لاستخدامهم دروعا بشرية، ما يؤكد استهتار الحوثيين بأرواح الأبرياء من الشعب اليمني، الذى يعانى منذ سنوات إرهاب جماعة إيران.

وتحاول ميليشيات إيران نقل المعركة إلى الأحياء السكنية واتخاذ المدنيين دروعا بشرية، عقب انسحابهم من أجزاء واسعة من المطار تحت ضربات المقاومة المشتركة بدعم من قوات التحالف العربي.

وكانت قوات المقاومة اليمنية المشتركة، بإسناد من التحالف العربي، أعلنت الثلاثاء، استعادة السيطرة على مطار الحديدة، الذى سيشكل تحريره خطوة مفصلية فى العملية الإنسانية التى تستهدف ملايين اليمنيين.