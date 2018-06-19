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غدا.. الحكم فى إعادة محاكمة المتهمين بـ"أحداث كرداسة"

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 06:00 ص
غدا.. الحكم فى إعادة محاكمة المتهمين بـ"أحداث كرداسة" محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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تصدر الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، غدا الأربعاء، برئاسة المستشار ناجى شحاتة، حكمها إعادة محاكمة محمود صلاح فارس، ومحمد نجاح أحمد محمد جاد، الصادر ضدهما حكما غيابيا بالسجن المشدد 10 سنوات فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف كرداسة".

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين محمد محمد النجدى وعبدالرحمن صفوت الحسينى، وأمانة سر أحمد صبحى عباس.

كانت المحكمة أصدرت حكمها بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 15 سنة ومعاقبة 9 آخرين بالسجن 10 سنوات، وبراءة آخر فى اتهامهم بالتجمهر واستعراض القوة وحيازة سلاح وذخير بدون ترخيص فى القضية المعروفة إعلاميا بـ" أحداث عنف كرداسة".


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